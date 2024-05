Repararan un tram de la muralla de la Força Vella de Girona amb esquerdes

L’Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per tal de poder arranjar un tram de la muralla de la Força Vella on s’ha detectat que té esquerdes i on hi ha crescut molta vegetació que s’ha de retirar en compte per no malmetre el patrimoni. La Junta de Govern Local ha aprovat, recentment, el Projecte de consolidació d’aquest tram que correspon a la denominada torre número 9 per tal de poder intervenir a l’espai i fer una «reparació puntual d’esquerdes i de neteja de vegetació».

El pressupost estimat de la intervenció és de 43.514,13 euros, amb IVA inclòs. Tanmateix, es preveu que un cop es posi a concurs públic per tal que una empresa i faci els treballs, les ofertes puguin rebaixar el preu de l’actuació. La licitació serà, de fet, el proper pas a seguir i un cop estudiades les ofertes, adjudicar els treballs a la que es consideri la millor opció. Queden encara doncs, diversos mesos abans no es procedeixi a la reparació de les esquerdes i a la neteja de les herbes que hi han anat creixent espontàniament.

Aquesta torre que serà motiu d’actuació, pràcticament no és visible des de la via pública i està situada a l’entorn del número 2 del carrer Oliva i Prat, entre els carrers Bonaventura Carreras Peralta i la Força.

Tal com s’explica des de la web de l’Ajuntament, els romans van aixecar al segle I aC «una poderosa fortalesa que resseguia un perímetre gairebé triangular, una mena d’acròpolis, la Força Vella, molt ben protegida per murs bastits amb grans carreus de pedra». S’apunta també a la mateixa web que és «el primer recinte de la ciutat, invariable fins al segle X dC i perceptible encara avui en alguns paraments de les muralles».

