Girona encarregarà un estudi per fixar la taxa d’escombraries de l’any vinent

L’Ajuntament de Girona té previst encarregar «un estudi tècnic i econòmic» que determini «els imports de les taxes exigibles per la prestació del servei de gestió de residus municipals de l’any 2025». Tot plegat després que per aquest 2024 s’apugessin de manera més que notable i provoqués les queixes de part de la ciutadania. Aquest informe, alhora, ha de permetre «establir les bases per a l’aplicació d’un taxa basada en el sistema de pagament per generació», una de les grans apostes a nivell de recollida de residus de Guanyem.

L’anunci de l’augment de la taxa d’escombraries per al 2024 va generar polèmica per l’increment que suposava per les famílies i les empreses. Per a un pis passava de 170.80 euros a 214,98 euros, mentre que per les cases es passava de 240,68 euros a 302,94 euros. Suposava una puja del 25,87% en un any. Per les empreses es va augmentar un 28,69% el pròxim any.

Una part de l’argument de l’increment era per fer front a la inflació i també pel sobrecost que implica el tancament de la planta de Solius i d’haver de traslladar els residus en un altre indret.

També per complir amb una normativa europea que obliga els municipis a cobrir el cost de la recollida als ciutadans. De fet, en el text justificatiu de la necessitat d’aquest estudi s’exposa que la legislació vigent indica que «l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no pot excedir, en conjunt, el cost real o previsible del servei o l’activitat de què es tracti o, si no, del valor de la prestació rebuda.»

Davant d’aquestes dades, la regidora d’Hisenda, Sílvia Aliu, va destacar que la taxa «es podria incrementar més» del que ho havien fet. En concret, va detallar que es podria haver apujat fins a un 34%, però va indicar que l’Ajuntament no havia volgut «tensionar l’economia familiar».

L’ajornament de la instal·lació dels contenidors intel·ligents arreu de la ciutat fins a finals de 2024 per part de l’Ajuntament -quan en principi havien d’estar a disposició el pròxim mes de març-, també va fer que l’augment no fos tan elevat com podria haver estat.

Ara, darrere l’encàrrec d’aquest informe pot haver-hi la intenció de buscar una explicació sòlida i documentada d’una possible nova puja per l’any vinent o una explicació per poder mantenir l’import de cares a la legislació vigent. La idea és que «cal disposar d’una taxa per a la prestació dels serveis de recollida de residus especifica, diferenciada i no deficitària, que reflecteixi el cost real o el valor de la prestació rebuda».

Pagar segons es generi

L’informe però, té un doble objectiu. No vol determinar només la taxa que s’haurà de pagar l’any vinent sinó que també es demana que estableixi els criteris per aplicar una taxa basada en el sistema de «pagament per generació». O sigui, qui produeix més escombraries ha de pagar més impostos perquè requereix més esforç per part de les institucions. D’aquesta manera, també es fa un toc d’atenció a la ciutadania i s’incentiva a què s’intentin reduir els residus que genera.

L’objectiu de l’Ajuntament és començar a aplicar el sistema de pagament per generació a partir de l’any 2026, ja que el desplegament dels nous models de recollida (en alguns llocs el porta i en d’altres els contenidors intel·ligents) no estarà acabat l’abril del 2025. En aquest sentit, el document justificatiu per fer l’informe recorda que «per aplicar el sistema de pagament per generació, que consisteix en disposar d’una taxa formada per una part fixa i una variable en funció dels residus generats, cal prèviament haver implementat models de recollida que permetin la identificació dels usuaris, com és el cas del porta a porta o els contenidors tancats.»

