Girona recorda amb un minut de silenci el veí assassinat a l'Afganistan per part d'Estat Islàmic

L'Ajuntament de Girona ha volgut recordar aquest dilluns en Ramon, el veí de la ciutat assassinat per Estat Islàmic, mentre feia turisme a la ciutat de Bamian a l'Afganistan. Des de la plaça del Vi, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha condemnat uns fets que ha assenyalat que "no s'han de produir enlloc". Tots els grups del consistori han volgut solidaritzar-se amb els amics i la família d'en Ramon, així com la resta de víctimes. "Ens semblava que des de l'Ajuntament tocava expressar el dol com a ciutat. Evidentment condemnem el fanatisme que porta a fer accions com la que es va produir divendres passat. El que hem de fer les institucions és estar al costat de les víctimes", ha reblat Salellas.

Aquest diumenge, Estat Islàmic al Gran Khorasan, una branca de l'organització terrorista, va reivindicar a través de la seva agència de notícies l'atemptat. Segons informaven, van ser combatents de la seva organització els que van obrir foc amb metralladores contra "set cristians", en referència a ciutadans occidentals, i uns cinc xiïtes, segons les xifres del comunicat.

Les primeres informacions van revelar que les víctimes mortals de l'atemptat són dues dones i un home de Girona, Figueres i Barcelona, a més d'un ciutadà afganès. A banda, un altre català va resultar ferit i dues persones més van sortir-ne il·leses. Aquest diumenge ja es va fer també un minut de silenci a Terrassa, en record de la farmacèutica que regentava un negoci al barri de les Arenes i que també va perdre la vida en l’atemptat.

Regidors i regidores de l'Ajuntament de Terrassa durant el minut de silenci per la farmacèutica morta a l'Afganistan. / Ajuntament de Terrassa

"No quedarà impune"

També aquest diumenge, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va assegurar que els "crims" d'Estat Islàmic al Gran Khorasan "no quedaran impunes". Ho va fer a la xarxa X, després que l'organització terrorista reivindiqués l'atemptat de Bamian.

Albares va condemnar l'atac i va ressaltar que l'estat espanyol "seguirà treballant contra el terrorisme" i com a part de la coalició contra Estat Islàmic. També explicava que segueix l'operació per repatriar els difunts i els ferits.