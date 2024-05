Sant Julià i Sarrià lamenten que s'ha "perdut una oportunitat" de 23 milions d'euros per pacificar l'N-II

Els alcaldes de Sant Julià de Ramis i de Sarrià de Ter critiquen que l'estat espanyol els ha fet gastar "temps i diners" en un projecte per reformar l'N-II que ha quedat "en un calaix". Marc Puigtió i Isaac Ramió lamenten que han destinat més de 20.000 euros als avantprojectes per pacificar la carretera, que és titularitat de l'Estat, per optar als fons europeus Next Generation. El cost global de l'obra pujava a uns 23 milions. Els alcaldes asseguren que han complert amb tot allò que els han demanat però que, finalment, l'Estat els ha comunicat que no compleixen els requisits. Puigtió i Ramió creuen que s'ha "perdut una oportunitat" per tirar endavant una proposta que suposava "un abans i un després" per a les poblacions.

Els alcaldes exposen que l'N-II, antigament la via de comunicació principal per carretera per creuar el territori de nord a sud, s'ha convertit amb el pas dels anys i el creixement de les poblacions en una línia "que divideix" les poblacions i dificulta la connectivitat entre nuclis. La carretera és titularitat de l'Estat i els dos municipis lamenten que no s'hi han fet les inversions necessàries per revertir la situació, "pacificar" l'entorn, millorar-hi la seguretat i garantir la fluïdesa de pas entre un costat de via i l'altre.

Ara, però, això podia canviar. Els alcaldes veien com "una oportunitat" la proposta que els va fer l'Estat, que consistia en optar als fons Next Generation per impulsar un projecte de reforma integral. Segons l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, i el de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, poder executar aquestes obres suposava "un abans i un després" per als dos municipis.

"Ens permetia connectar Sarrià de Dalt amb Sarrià de Baix i viceversa, els veïns, els serveis bàsics i acabar, per fi, amb aquesta separació dins el mateix municipi", ha afirmat Ramió. En el cas de Sant Julià, l'alcalde assenyala que suposava posar punt final a la desconnexió entre nuclis: "Millorava la mobilitat al municipi i era clau per al futur i el creixement sostenible de la població".

"Marcava el futur per poder comptar amb una carretera pacificada, peatonal, on els veïns poguessin caminar per la vorera d'un nucli a l'altre, des dels Sants Metges fins a Medinyà. És el projecte que aquest poble es mereix", ha remarcat Puigtió que apunta que Sant Julià és un "poble trinxat" per les infraestructures i que estaven "orgullosos" de finalment poder transformar la població amb la reforma de l'N-II. A més, l'alcalde de Sant Julià de Ramis és especialment crític amb la manca d'inversió de l'Estat en el manteniment de la via i afirma que està "totalment desfasada".

Els alcaldes afirmen que, per poder optar als Next Generation, van "córrer" per redactar els avantprojectes i tenir-ho tot a punt per aconseguir finançament europeu. Això va suposar, a més, destinar-hi diners municipals, "hores de feina dels tècnics" i convocar plens extraordinaris per aprovar-lo dins el calendari marcat.

23 milions d'euros

En total, els alcaldes calculen que es van gastar més de 20.000 euros en enllestir aquesta documentació. Segons els avantprojectes, pacificar l'N-II al seu pas per Sarrià de Ter costaria uns 15 milions d'euros i els treballs a la carretera que creua Sant Julià pujaria a uns 8 milions.

Després de traslladar la feina feta, els alcaldes exposen que no en van saber res més fins que van sol·licitar una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a les comarques gironines, Pere Parramon. "La sorpresa va arribar quan ens va dir que no complíem els terminis i que no podríem accedir als Next Generation", ha indicat Puigtió. Els alcaldes consideren que, sense finançament europeu, "difícilment" l'Estat trobarà la manera d'invertir més de 20 milions en el projecte per als dos municipis.

L'Estat, després d'analitzar el projecte, remarca que no complia els requisits fixats pels Next Generation. La subdelegació del govern espanyol té disposició d'estar al costat dels ajuntaments per intentar buscar altres vies per poder desenvolupar el projecte.