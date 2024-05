Pepita Perich deixa de ser la directora gerent de la Fundació Ramon Noguera després més de 40 anys

«És part de la meva vida», ha dit aquest matí Pepita Perich, després d'anunciar que deixa el càrrec de directora gerent de la Fundació Ramon Noguera després més de quaranta anys. Perich tanca una etapa, es «jubila» com diu ella, però continuarà lligada vinculada a la institució i hi col·laborarà ocupant el rol de vicepresidenta del Patronat. També ha afirmat que ha tingut «tot aquest àmbit professional molt integrat en el meu dia a dia», i ha afegit que sempre s'ha sentit «molt vinculada amb la missió i amb el projecte». A més, ha estat «conscient del llegat» que li va deixar Ramon Noguera el 1983, quan va agafar el càrrec, amb aquesta «mirada social intensificada a les persones amb discapacitat».

Amb Pepita Perich com a directora gerenta, la Fundació Ramon Noguera ha passat de tenir uns recursos mínims a tenir més d'una vintena de centres arreu del territori. Actualment, té tres centres d'atenció als infants, quatre centres de dia d'adults, deu centres d'acolliment residencial i quatre ubicacions de Centre Especial de Treball (CET) a poblacions com Girona, Salt, Sarrià de Ter, Llagostera, Cassà de la Selva, Montfullà i Quart.

Per Perich hi ha tres «fortaleses clau» que defineixen la institució. En primer lloc, un lideratge amb dues presidències, primer la de Ramon Noguera (de 1965 quan neix l'Associació Àngelus) i a partir de 1983 amb Salvi Amagat. La segona és disposar d'equips professionals que «més enllà de les seves competències han aportat valors, disponibilitat i entrega». I, finalment, també ha destacat la constant planificació i estar atents a les necessitats de les persones. A més, la fundació compta amb 37 les persones que hi treballen, 2.000 els seus usuaris i gestiona un pressupost de 18.200.000 euros.

Marina Molina, el relleu

«Estic molt il·lusionada amb la nova etapa», també ha assenyalat quan ha parlat del càrrec que agafarà ara de vicepresidenta del Patronat. El seu lloc l'ocuparà, a partir d'ara, Marina Molina. «Ha estat un traspàs fàcil», ha dit Perich. Al mateix temps, Molina ha afirmat que ocupar el rol de directora gerenta de la Fundació Ramon Noguera li comporta «molta responsabilitat», però a la vegada ho afronta amb «il·lusió». Després dels més de quaranta anys de Pepita Perich al càrrec, Molina creu li arriba un «projecte sòlid» i ara vol «continuar amb aquests èxits». A més, ha explicat que ha «après molt al costat de la Pepita» i també a «estimar el sector».

El president de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat ha estat l'encarregat d'obrir la roda de premsa. «No és una persona qualsevol que es jubila», ha apuntat, i ha afegit que com a directora gerent de la institució ha tingut «encert i eficàcia» per «aconseguir que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin una bona qualitat de vida». Sobre Marina Molina, que ocuparà ara el càrrec, ha explicat que «reuneix les condicions i els valors necessaris».