El Congrés Women Evolution acull 300 persones en la seva primera edició a Girona

Women Evolution ha aterrat a Girona i ha llençat una nova edició. Aquest dijous a l’Auditori del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona i sota el lema “Evolution & Grow”es va fer aquesta primera edició i va comptar amb més de 300 participants, tant presencials, com en streaming.

La missió de Women Evolution és apoderar les dones a través del coneixement, la salut, la tecnologia, i el networking per a enfortir el seu lideratge en tots els àmbits de la seva vida personal i professional en el context de l'Era Digital.

El congrés ha acollit a ponents de reconegut prestigi, especialistes i expertes en temàtiques com la innovació en els negocis, la visibilitat i el marketing, les finances, la salut en l’empresa, la carrera professional, el talent i el lideratge femení, la igualtat, el networking entre xarxes de dones professionals, emprenedores i empresàries i la inspiració de dones referents del món STEM.

Durant el congrés s’han lliurarat els Premis We Leadership Awards els quals envaloren i atorguen un guardó a dones referents de Girona per la seva trajectòria professional, empresarial i el seu compromís social.

L’apertura i conducció del congrés ha estat a càrrec de la periodista de TV3, la Sra. Cristina Riba. A la inauguració han intervingut, la Sra. Anna Albar, Directora General Parc de Recerca i Innovació UDG, la Dra. Marina Geli, Directora Científica Women Evolution i la Sra. Gemma Geis, Vicealcaldessa, primera tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica amb la seva intervenció ha donat el tret de sortida institucional del congrés en aquesta nova edició a Girona.

Entre els speakers que ens han acompanyat hi havia la Dra. Amanda Rodríguez Urrutia, Psiquiatra de la Vall d’Hebron i autora del llibres sobre salut mental, la Sra. Alícia Coca, Cap de Tecnologies de Negoci a Ferrocarrils Generalitat de la Catalunya (FGC), la Sra. Iratxe Díaz Ascasso, Directora General Pharma Nord Spain, la Sra. Laura Sagnier, Investigadora i divulgadora del repte de la dona d’avui, experta en lideratge, la Sra. Noelia Collado, Deputy Content director de La Roca Village i co-comissària de l'exposició El despertar del mite: Gala Dalí, la Sra. Gemma Voltas, CEO & Founder at ALMA BLEU ADVISORS, la Sra. Liliana Arroyo, Directora General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Núria Salán, Presidenta de la Catalan Society of Technology, la Sra. Fátima Jiménez, Directora del Àrea Psicosocial y Empresa saludable en Acció Preventiva, la Sra. Núria Correig, Fundadora i CEO d'Eina b2b, la Sra. Marina Palacios-Benito, Co-Founder de SmartClinic, la Sra. Karina Gibert, Directora del centre d’investigació Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) a la UPCS i el Sr. Vicenç Alujas. Expert en motivació i actitud positiva, entre d’altres.

Les premiades

-Premi Trajectòria Professional. Lideratge Exemplar compromès amb projectes socials. Sra. Cristina Cabañas. Presidenta de Guitart Hotels y Fundació Climent Guitart, entitat compromesa amb el desenvolupament sostenible i responsable del sector del turisme a Catalunya.

-Premi Empresària inspiradora i referent. Sra. Judith Viader. CEO de Frit Ravich. Vicepresidenta de la FIAB, presidenta del Clúster Foodservice, membre del Comitè HORECA d’AECOC, membre del Consell d’Administració d’ACCIÓ.

Han fet entrega dels premis la Sra. Maite Casademunt, Presidenta i Directora Creativa de Lola Casademunt i clausarant també el congrés la Sra. Gemma Geis. Vicealcaldessa, primera tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona.

El congrés ha comptat amb el support de marques compromeses amb la promoció del talent, el liderat i la salut de la dona professional i d’empresa com Acció Preventiva, Alma Blue Advisors, Pharma Nord Spain, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, La Roca Village, GPU, Vallformosa, Lola Casademunt, Diputació de Barcelona, Ambesten Consulting, Fabregat Perulles Sales Abogados, Nacex by Logista, Frit Ravich, Eina b2b, Gynea-Kern Pharma, Marina Palacios Business Growth Strategies, Tupinamba, Neorg Branding Partners, Hotel Carlemany, Hotel CMC, Diari de Girona, Mas Parés, Sans Bisbalenc, Grup Pous, Coca-Cola i Quera, entre d’altres.