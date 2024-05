El CAP de Vila-roja de Girona fomenta l'ús responsable de les pantalles a través del projecte '[Des]Connecta't'

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Vila-roja, a Girona, fomenta l'ús responsable de les pantalles a través del projecte '[Des]Connecta't'. La iniciativa s'emmarca en les accions del Programa salut i benestar comunitari dels barris de Girona Est i respon a la creixent preocupació per la utilització excessiva dels telèfons mòbils i les tauletes. Al llarg dels últims mesos s'ha desenvolupat la segona fase del projecte, que consisteix en un seguit de sessions formatives i tallers per promoure el bon ús de les pantalles, en especial les vinculades a telèfons mòbils i tauletes. L’objectiu final és fomentar que cada persona reflexioni sobre quin ús fa de les pantalles i es conscienciï sobre els inconvenients de sobrepassar-se.

[Des]Connecta't va sorgir arran de la detecció d'aquesta necessitat per part de les entitats integrants de la Taula de Benestar, que treballen amb l'objectiu d'identificar temes vinculats al foment de la salut per coordinar accions i traslladar-les a la ciutadania de la zona. A partir d'aquestes reunions periòdiques, es va evidenciar la creixent preocupació per l'ús excessiu de les pantalles i la necessitat d'emprendre un projecte que en fomenti una utilització més responsable.

El projecte està dividit en tres fases, la primera de les quals es va fer entre 2022 i 2023 i va consistir en una enquesta dirigida a la població de Girona Est, amb l'objectiu de recollir dades sobre els hàbits de consum de pantalles i establir un diagnòstic de la situació de partida. "L’enquesta volia recollir aspectes com el temps diari d'utilització, els moments del dia més habituals i per a quines finalitats", explica la referent de benestar emocional comunitari (RBEC) de l’Equip d’Atenció Primària de Montilivi - Vila-roja, Anabella Bellelli. "Aquesta enquesta es va distribuir per diferents espais comuns del barri, com ara la sala d’espera del CAP", afegeix.

A partir de les 349 enquestes realitzades, els professionals de la Taula de Benestar van detectar que un dels principals problemes relacionats amb la utilització excessiva de les pantalles era la disminució d'hores de son pel fet d'estar pendent del telèfon mòbil fins tard. Una situació repetida en totes les franges d'edat i que, de vegades, anava associada a un augment de l'insomni. Una altra de les problemàtiques detectades era la manca d'informació sobre les aplicacions de control parental per limitar el temps d'ús o els continguts.

Un ús responsable

Les dades recollides van permetre conèixer la situació i planificar accions adients per donar resposta als problemes detectats. Per fer-ho, durant aquesta fase, els professionals de la Taula van rebre una formació especialitzada sobre com gestionar l’ús de pantalles dins la família. "No volíem plantejar-ho com una prohibició, sinó fomentar recursos i estratègies per fer-ne un ús responsable", destaca Bellelli.

La segona fase del projecte va començar al setembre i s'allargarà fins a finals d'aquest mes. Durant aquest període les entitats implicades ha realitzat tallers formatius i altres activitats com un concurs de cartells d’espai lliure de mòbils. Des del CAP Vila-roja, en col·laboració amb les altres entitats del Sector Est, es duen a terme tallers dirigits a famílies i a gent gran per conscienciar com les pantalles arriben a afectar la qualitat del descans. "Muntem tallers des d’un vessant lúdic amb pares i fills, en què es fan preguntes sobre com es fa ús de les pantalles i comentem les respostes", explica Bellelli. Aquests tallers s'organitzen en diferents espais comunitaris i estan oberts a tots els usuaris. Entitats i serveis com el Centre Cívic Onyar, els Serveis Bàsics d’Atenció Social de l'Ajuntament de Girona, les Farmàcies Guixeras i Boada, l'Associació AASS, AD Iniciatives Socials, Càritas, la Fundació Girona Est i la Fundació Privada Pere Closa lideren conjuntament accions del projecte [Des]Connecta’t i les inclouen dins del seu programa d'activitats comunitàries.

La iniciativa també compta amb la participació de quatre escoles d’educació infantil i primària de l’àrea de Girona Est: Cavall Fort, Font de la Pólvora, Vila-roja i Sagrada Família, que incorporen la temàtica sobre l’ús excessiu de les pantalles en l’itinerari educatiu del curs.

A partir de setembre i durant 2025 es completarà el projecte amb la tercera i última fase, dirigida a difondre alternatives a les pantalles. "En molts casos, i en especial els infants i joves, usen les pantalles per socialitzar-se. La idea és que tinguin coneixement sobre què poden fer al barri com a alternativa a passar l'estona mirant el mòbil o la tauleta", remarca Bellelli. A la vegada, es passarà una nova enquesta per recollir si les accions han contribuït a canviar els hàbits amb relació a l’ús de les pantalles o a tenir millor percepció sobre els problemes que provoca l'ús excessiu de telèfons mòbils o tauletes.