Rescaten un gos en un incendi en una casa de Sant Julià de Ramis

Incendi d'habitatge aquest dilluns al migdia a Sant Julià de Ramis.

El foc s'ha declarat en una casa de dues plantes de la carretera de Banyoles pels volts de dos quarts de dotze i els Bombers han activat cinc dotacions.

L'alertant avisava que hi havia foc al garatge i un cop allà han certificat els fets. Els efectius han revisat que no hi hagués ningú a dins l'habitatge que estava ple de fum.

Han trobat un gos i els efectius d'emergències l'han rescatat i també han certificat que no hi havia ningú més a la casa. Per tant, no s'han hagut de lamentar danys personals i l'animal estava sa i estalvi.

Els Bombers han seguit amb les tasques d'extinció i un cop apagat el foc han fet balanç. Les flames han afectat tot el garatge i els serveis d'aigua i electricitat de la casa. Un incendi que hauria començat pel quadre elèctric del garatge ubicat al soterrani de la casa, indiquen des del cos d'emergències.