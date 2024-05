Es retiraran una vintena de pollancres morts del parc de la Maçana de Salt per risc de caiguda

L’àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Salt procedirà al llarg d’aquesta setmana a la retirada de 23 exemplars de pollancres del parc de la Maçana del municipi, ja que s’ha comprovat que hi ha risc de caiguda com a conseqüència de la mort d’aquests exemplars. La prolongada sequera que ha patit una part de Catalunya i per extensió el municipi de Salt des de fa molts mesos i l’estrés hídric que han patit aquests arbres que precisen de gran aportació d’aigua, al tractar-se de vegetació típica de ribera, ha acabat provocant la mort dels exemplars.

De fet, i segons explica l'Ajuntament en un comunicat, en aquest mateix parc saltenc ja es van retirar durant el mes de febrer una desena de pollancres que presentaven evidències de mort i el conseqüent risc de caiguda. En aquella primera actuació va permetre detectar aquesta vintena llarga d’exemplars i es va decidir esperar fins a la primavera per comprovar si malgrat la llarga sequera acabaven rebrotant, en especial, per l’episodi de pluges que s’ha produït al llarg d’aquesta estació de l’any. Passat aquestes setmanes s’ha comprovat que ja no rebrotaven cap d’aquests exemplars i s’ha programat la retirada per aquesta setmana.

Els serveis tècnics de medi ambient han decidit que passat l’estiu es pugui fer una nova plantació d’arbrat en els punts on ara es retiraran els pollancres. Tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic i que els estudis dels experts evidencien que cada cop més les sequeres seran mes perllongades, la previsió és que la nova plantació d’arbrat al sector es faci amb espècies autòctones més adaptades i resistents als episodis de sequera. El nous exemplars que es plantin també s’ubicaran amb més distància entre ells per evitar que competeixin entre ells pels recuros hídrics del sector i es pugui garantir el creixement natural per als nous exemplars. Tenint en compte que l’arbrat que ara es retirarà ja no reobratava i es trobava sense fulles, es considera que no ha d’afectar les zones d’ombra al sector, on hi ha altres espècies d’arbrat que garantiran aquests espais de major confort en èpoques d’altes temperatures.

La regidora de Medi Ambient, Mireia Valentí, posa en relleu “la necessitat d’adaptar-nos al nou marc del canvi climàtic que ens afecta a tot el territori i anar substituint aquell arbrat menys adaptat a al nova realitat per exemplars autòctons que puguin resistir més als períodes de sequera que ens puguin afectar en un futur”.