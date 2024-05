Alumnes de l'institut Ermessenda de Girona guanyen un concurs de divulgació d'experiments científics

Un grup d'alumnes de secundària de l'institut Ermessenda de Girona han guanyat el concurs X(p)rimenta 2024 que premia els millors vídeos d'experiments científics. Enguany, el concurs ha batut el rècord de participació amb 214 treballs presentats, un 42% més que en l'anterior edició. El treball que ha guanyat el concurs estudia l'efecte de la resistència de l'aire en la caiguda dels cossos. En el vídeo, els alumnes gironins mostren que la velocitat de caiguda dels cossos no depèn de la masa sinó de la resistència que exerceix l'aire. Per altra banda, l'institut de Celrà (Gironès) també ha aconseguit dues mencions especials en la categoria de secundària.

La Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació (FCRI) convoca els premis X(p)rimenta on hi poden participar alumnes d'escoles, instituts i universitats a partir de vídeos que expliquin experiments científics. En la categoria de secundària, enguany el premi ha estat per un grup d'alumnes de l'institut Ermessenda de Girona que han presentat un vídeo titular 'La poma de Newton'. En ell analitzen la resistència de l'aire en la caiguda dels cossos. En aquest sentit, el vídeo comprova que la velocitat de caiguda d'un objecte no depèn de la seva massa sinó de la resistència que exerceix l'aire.

Els premis s'han entregat aquest dimarts en un acte a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est del campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). També s’ha premiat l’Escola Escola Nostra Senyora del Pilar, de Sentmenat (Vallès Occidental, Barcelona), en la categoria de primària, i l’IES Manacor (Mallorca), en la de batxillerat i cicles formatius.

Un altre centre del Gironès, l’Institut de Celrà, ha rebut dues mencions especials també en la categoria de secundària pels vídeos 'Encenem una espelma al fons d’un recipient amb aigua' i 'Efecte Marangoni'. En total, hi han participat a X(p)rimenta 2024, un total de 751 alumnes i 83 docents de 64 centres educatius (62 a Catalunya i 2 a les Illes Balears). El concurs s’adreça a alumnes i a docents que vulguin fer un experiment científic i enregistrar-lo en vídeo, amb dos objectius: divulgar un principi científic o tecnològic vinculat al currículum dels ensenyaments de primària, secundària, batxillerat o cicles formatius, i aprendre a usar les bases del llenguatge audiovisual.