Guanyem reivindica que Girona “està trobant un rumb” sota el seu govern

Guanyem Girona ha celebrat aquest dimarts, 28 de maig, el primer aniversari de les eleccions municipals amb un acte-vermut al punt de trobada de la Rambla on ha reunit els regidors i la militància de la formació per fer balanç de la feina feta i els projectes futurs per a la ciutat.

Sota el lema «Un any governant Girona per a la seva gent», la formació que lidera el govern de la ciutat ha destacat que Girona «està trobant un rumb» centrat en la proximitat, els barris, la transformació de la ciutat i la justícia social.

L'acte ha comptat amb les intervencions l'alcalde, Lluc Salellas i Vilar, i la tinent d’alcaldia, Cristina Andreu, les dues principals cares visibles de Guanyem Girona.

L'alcalde ha posat de manifest haver introduït «una nova manera de fer política» a l'Ajuntament basada en la proximitat. «Hem portat l'Ajuntament als barris, amb iniciatives com "L'Ajuntament M'escolta" i l'atenció a la ciutadania de les regidores i regidors de barri», ha celebrat Salellas. Paral·lelament, l’alcalde ha destacat que «un altre canvi impulsat pel nou govern és l’exercici d’un lideratge generós de l’àrea urbana basat en la cooperació entre municipis».

Salellas també ha destacat la capacitat de Guanyem Girona de “desencallar projectes i conflictes aturats des de feia temps”. Així, ha reivindicat la feina feta per acabar amb els diversos conflictes laborals que hi havia a l’Ajuntament assenyalant que en un any “s’ha desjudicialitzat la qüestió” i “més de 1000 treballadores i treballadors han vist millorades les seves condicions laborals”.

Tripartit d'esquerres

Finalment, i davant la situació política de descens de l’independentisme i de les esquerres a nivell nacional, l’alcalde de Girona ha reivindicat l’acord amb Junts i ERC que encapçala Guanyem Girona: “No podem abandonar les aspiracions d’alliberament nacional del país i des del govern gironí treballarem perquè la independència segueixi a l’agenda política del país”.

Per la seva banda, Cristina Andreu ha destacat també que en un any al govern Guanyem “ha fet de l’habitatge un cavall de batalla”. Així, ha reivindicat el topall d’habitatges d’ús turístics a principis del mandat així com la promoció de 65 habitatges socials, amb la cessió de sòl i la compra. Andreu també ha subratllat com una “mesura necessària” haver aturat 144 desnonaments a través de la mediació.

La tinenta d’alcaldia també ha posat de relleu l'estratègia Girona Ciutat Circular, que busca fer de Girona una ciutat referent en la lluita contra l’emergència climàtica. Andreu també ha destacat la voluntat de fer una ciutat «per a tothom» i ho ha exemplificat a l’«haver triplicat les places d'I0 a les escoles bressol, millores en l'accessibilitat i l'ampliació del pla fred per a les persones sense llar o un reforç considerable de la Girocleta.»

Cristina Andreu ha agraït també a les persones simpatitzants de Guanyem que s’han acostat a l'acte la feina feta durant aquest primer any, destacant el caràcter col·lectiu del projecte. «Només gràcies a la tasca que feu totes i tots vosaltres és possible que Guanyem encapçali avui el govern de la ciutat i pugui desplegar un programa de transformació que permeti millorar la vida de la gent».