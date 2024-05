Girona llança una aplicació mòbil per facilitar la recerca de feina o millorar l’ocupabilitat

L’Ajuntament de Girona ha llançat l’aplicació mòbil “SMO Girona”. Aquesta té per objectiu facilitar l’accés als serveis i activitats que es fan des del Servei Municipal d’Ocupació (SMO) a les persones que busquen feina, que es volen formar per millorar l’ocupabilitat o que volen emprendre un projecte empresarial. Aquest matí, la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio, i la tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), Laura Salvatella, han presentat la nova eina. L’aplicació per a dispositius mòbils ja està disponible de manera gratuïta tant per Android com per iOS.

“Amb aquesta nova aplicació mòbil que facilita l’accés a tots els serveis, de l’SMO ens actualitzem i modernitzem per aconseguir els nostres objectius amb la major rigorositat i eficiència possibles”, ha afirmat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio.

Quatre apartats

L’aplicació consta de quatre apartats: feina, formació, emprenedoria i orientació. Més de 6.000 persones van participar o es van interessar per algun d’aquests serveis de l’SMO l’any passat.

Des del primer ítem es poden consultar les diferents ofertes de feina que recull el Servei Municipal d’Ocupació, inscriure-s’hi i fer el seguiment. Alhora, també es poden gestionar les dades curriculars pròpies com la formació, l’experiència i situació laboral o els idiomes.

Cal tenir en compte, que l’any passat des de l’SMO es van gestionar 815 ofertes de feina que suposaven 1.148 llocs de treball. El 41,40% d’aquestes ofertes van ser cobertes amb persones que s’havien apuntat des de la borsa de treball de l’SMO. En total, es van realitzar 678 insercions laborals.

A través de l’app també es poden consultar tots els cursos formatius que es porten a terme des de l’SMO i inscriure-s’hi.

Cursos i formacions

En concret, l’any passat es van dur a terme més de 70 cursos, formacions i tallers. Alhora, “SMO Girona” et permet sol·licitar assessorament per emprendre un negoci o per trobar feina.

Amb anterioritat existia una app del servei, però només permetia l’accés a la borsa de treball. Ara s’ha fet un pas més i la nova eina permet accedir a totes les activitats de l’SMO.