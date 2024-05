Montepio i Temps de Flors, camí d'un aniversari molt especial i destacat

Un any més, i ja són 24, i amb la perspectiva posada en el 25è aniversari que es complirà el 2025, Montepio de Girona i l'artista floral Anna Sánchez s'han unit per participar a Temps de Flors. Aquest camí que fan junts fa més de dues dècades culmina cada mes de maig en un muntatge floral a la capella de Sant Cristòfol, patró dels conductors, un espai emblemàtic al costat del baluard i del passeig Arqueològic de Girona. L'autora del muntatge floral, Anna Sánchez, que ostenta tres premis de l'exposició de flors i és autora del llibre que porta per títol "Sant Cristòfol a Girona. Una capella, un portal i un carrer", ha rebut al llarg de tots aquests anys la confiança del Montepio que, amb la seva participació a Temps de Flors, demostra, una vegada més el seu compromís amb la ciutat i l'activitat cultural. Una mostra d'aquest "gironisme" és que no s'ha volgut perdre mai la cita floral, una de les màximes expressions ciutadanes que atrau any rere any milers de visitants.

Imatge de Sant Cristòfol amb la decoració floral d'aquest any. / DdG

El lloc escollit no podia ser altre que la capella de Sant Cristòfol, just on hi ha el portal, i que històricament ha estat el punt de sortida de viatgers, i on es venera la figura del sant que és patró dels conductors, però també se li encomanaven els antics hortolans de Sant Daniel, Salt i Santa Eugènia. En aquest marc, Anna Sánchez dissenya cada any un muntatge floral. Existeix un cert paral·lelisme entre l'esperit del Montepio de Girona i l'Associació Amics de les Flors, l'entitat que està darrere de la mostra i que es nodreix de molts voluntaris que hi dediquen moltíssimes hores. El president del Montepio, Carles Aurich es mostra molt satisfet de la col·laboració que mantenen Anna Sánchez i ho demostra el fet que la confiança es manté des de fa 24 anys. "Com a president estic molt orgullós i satisfet quan veig, per exemple, els socis que ens envien fotos dient que han passat per la capella i ens feliciten". Sánchez, per la seva banda, atessora una gran trajectòria i un bagatge artístic que li ve quan es dedicava a dissenyar i crear aparadors.

L'artista Anna Sánchez al pati de l'exposició d'aquest any. / DdG

Aquest any el fil conductor del muntatge que s'ha pogut veure a Temps de Flors ha estat una ornamentació que feia referència a la bruixa de la Catedral de Girona. La llegenda explica que la bruixa va ser incrustada en un lateral del temple i que des d'aquell punt llançava pedres a la gent. Sánchez ha volgut donar una mica la volta a la mala reputació que tenien antigament les bruixes, moltes de les quals acabaven a la foguera perquè se les considerava unes heretges. En realitat, Sánchez considera que eren remeieres que ajudaven a la gent amb els seus preparats que servien per curar i guarir malalties.

Un detall de la creació feta per Anna Sánchez. / DdG

El president del Montepio, Carles Aurich també hi veu una certa humanització i veu la seva entitat com una versió moderna d'aquelles antigues remeieres i el seu esperit de curar la gent. Des del Montepio i la seva xarxa mèdica també s'ajuda a tots els mutualistes.

Per aquest motiu, el muntatge d'aquest any estava fet amb calèndules. No és casualitat la tria d'aquestes flors, ja que antigament eren les que utilitzaven les remeieres com a ingredients per a les seves fòrmules per fer ungüents.

Una referència especial a la famosa bruixa de la Catedral de Girona. / DdG

L'any vinent es compliran 25 anys de la col·laboració entre les dues parts i no es vol deixar passar per alt aquesta efemèride tan destacada. Tant Aurich com Sánchez tenen clar que s'haurà d'organitzar alguna cosa especial i anticipen que hi haurà alguna "sorpresa".

Serà novament una mostra de fidelitat, "gironisme", voluntariat i compromís: valors tots ells que Montepio posa en pràctica des de fa més de 100 anys.