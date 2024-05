Dos plans d’ocupació permeten la contractació de 25 persones del municipi de Salt

L’Ajuntament de Salt té actualment en marxa dos plans d’ocupació subvencionats per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha permès contractar fins a 25 persones adesenvolupar tasques diverses dins de l’organigrama municipal. En un comunicat, l'Ajuntament explica que, per un costat, a través del programa de ‘Treballs als Barris’ s’ha pogut contractar a 20 persones i ha rebut una subvenció de més de 435.000 euros. De les persones que s’han pogut ocupar gràcies a aquest programa d’ocupació, vuit s’han destinat a la dinamització de menjadors escolars de centres públics, tres persones a les brigades municipals, sis agents cívics per a desenvolupar diverses tasques d’informació, control o assessorament als ciutadans des de la via pública, una dinamitzadora dins del programa socioeducatiu ‘Juguem?’, una persona de suport a l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) i una per fer suport a la digitalització.

El municipi de Salt, a través de l’EMO, participa en aquest programa d’ocupació des de l’any 2008. Enguany el pla d’inserció laboral beneficiarà 550 persones arreu de Catalunya per a persones que siguin demandants d’ocupació.

El projecte ‘Treball als Barris’ dona una resposta integral en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic a través dels seus diferents programes. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economia Social. Pel projecte de l’anualitat 2023-2024 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Salt la quantitat de 435.163,32 euros.

En paral·lel, l’Ajuntament de Salt també té en marxa el pla d’ocupació de ‘Treball i Formació’ que ha rebut més de 176.500 euros per a la contractació de cinc persones més durant dotze mesos a jornada completa. En aquest cas, les persones contractades s’han situat a àrees o equipaments municipals com a habitatge, acollida, biblioteca, viver o centre de recursos de la gent gran.

Fa uns dies totes les persones contractades a través de plans d’ocupació del SOC van participar amb una jornada duta a terme pel Consorci Per a la Normalització Lingüística (CNPL) amb la voluntat que coneguin aspectes de la llengua catalana importants al moment de dirigir-se als ciutadans i algunes habilitats comunicatives perquè el català siguin la llengua vehicular en la transmissió de les informacions cap als saltencs i saltenques.

El tinent d’alcalde de serveis econòmics i ocupació, Toni Vidal, detalla que “des de l’EMO es fa una molt bona feina per aprofitar totes les oportunitats d’ocupació que sorgeixen al municipi, ja sigui amb plans d’ocupació o amb noves activitats que puguin arribar la municipi”. A més, subratlla que “aquesta subvenció de més de 600.000 euros entre els dos plans d’ocupació que ara tenim en marxa mostren la dil·ligència de la gestió que es fa des de l’àmbit municipal d’aquestes ajudes en matèria d’ocupació”.

5% menys d’aturats que fa un any

Els plans d’ocupació són una via més d’entrada al món laboral per a les persones en atur, en especial per a determinats col·lectius que per formació o franja d’edat és més complex que trobin feina. Si s’observa el mercat laboral de Salt segueix a uns nivells comparables amb els de fa més de 15 anys, just abans de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Així amb les dades del mes d’abril, les darreres disponibles, a Salt hi havia 1970 persones que buscaven feina, el que suposa un 13,27% del conjunt de la població. Això vol dir que el nombre d’aturats al municipi de Salt és ara un 5,29% per sota del que hi havia ara fa un any, ja que ha suposat que hi hagi 110 persones menys a la recerca de feina que ara fa 12 mesos.

Des de l’EMO ja han realitzat fins a l’abril d’aquest any 1.230 accions d’assessorament i acompanyament de persones que es dirigeixen al servei municipal. Entre les tasques realitzades aquesta primera part de l’any per part de l’EMO destaca la gestió i rebuda de currículums per a l’obertura del nou hipermercat Alcampo de l’Espai Gironès, que segons la mateixa firma comercial, permetrà que una seixantena de residents al municipi treballin a la nova activitat econòmica quan es posi en funcionament a mitjans del mes de juny.

Per la seva banda, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, manté que “els plans d’ocupació ajuden molt a la inserció laboral i combinat amb altres línies d’actuació de l’EMO es reforcen les polítiques d’ocupació que vam endegar des de fa anys al municipi i que marquen una bona evolució des de la sortida de la pandèmia”. En aquesta sentit, Viñas també assenyala que “les xifres d’atur són ara les millors dels darrers 15 anys, però l’equip de govern de Salt som conscients que cal seguir treballant i aprofitar les noves oportunitats de futur que té el municipi, com serà el desenvolupament del sector sud, per rebaixar encara més aquestes xifres d’ocupació actuals”.