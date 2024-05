Antoni Puigvert i Jordi Amat analitzen els reptes de present i futur de la política

La plataforma gironina Girona pel Canvi ha organitzat una taula de debat titulada "La política, avui: Reptes de present i futur", que ha comptat amb la participació de l’escriptor i filòleg Jordi Amat i l’escriptor i poeta Antoni Puigverd. L'acte ha estat presentat per Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-Girona pel Canvi, i moderat pel regidor Maxi Fuentes, reunint un centenar de persones.

Sílvia Paneque ha obert l'esdeveniment apel·lant “a la centralitat, no com a viatge al centre, sinó com a punt de trobada de tota la societat”. En la seva intervenció, el regidor Maxi Fuentes ha reflexionat sobre “la nostàlgia reaccionària vinculada a les emocions” que es viu en l’actualitat, i ha destacat que “hi ha alguna cosa que no s’ha fet del tot bé. No hi ha VOX sense el procés, però tampoc hi ha VOX i Aliança sense polítiques d’austeritat” pel que fa a les expectatives respecte a les properes eleccions europees.

Jordi Amat ha subratllat “la importància de les eleccions europees, alertant del perill que corre el projecte col·lectiu davant la desfibració de l’ordre liberal-democràtic. El món és menys segur que abans", ha afirmat, lamentant que el procés independentista hagi distret l'atenció de Catalunya dels esdeveniments globals. Amat ha destacat les estadístiques sobre Europa, que representa el 6% de la població mundial, el 18% del PIB mundial i el 48% de la despesa mundial, remarcant la necessitat de replantejar una refundació de l'ordre europeu.

Antoni Puigverd ha analitzat els canvis socials actuals, assenyalant la disgregació del concepte de grup i col·lectiu, i la manifestació de l’individualisme. Ha posat èmfasi en la pèrdua de referents morals i ideològics, i en la crispació i avorriment generalitzats. "Vivim en una època de confusió i soroll, fàcil de manipular i construir polaritzacions", ha dit. Puigverd també ha abordat la situació dels joves, que tenen grans dificultats per trobar llocs de treball en bones condicions, i ha criticat les polítiques d'austeritat que han afectat les classes populars.

Aquest debat ha servit per reflexionar sobre els desafiaments actuals i futurs de la política, oferint perspectives valuoses sobre la necessitat de trobar punts de trobada i solucions efectives per als problemes que enfronta la societat.