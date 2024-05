La Botiga al carrer de Girona s'ajorna per la previsió de pluja

La Botiga al carrer que s'havia de celebrar demà a diferents vies de Girona ha quedat ajornada per la previsió de pluja. I és que la ciutat estarà demà en risc moderat segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Per això, Girona Centre Eix Comercial, que organitza any rere any aquesta activitat, ha decidit ajornar l'acte fins al pròxim dissabte 8 de juny.

Durant la Botiga al carrer els comerciants canvien la seva activitat comercial habitual per les parades als carrers i les botigues aprofiten aquesta jornada per oferir alguns dels seus productes a preus rebaixats. Aquest any, l'esdeveniment es farà al carrer del Migdia, ronda de Sant Antoni Maria Claret, plaça de Catalunya, carrer Nou, gran via de Jaume I, rambla de la Llibertat, carrer de Santa Clara i carrer de les Hortes.