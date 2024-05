Girona entrega els premis del concurs de Jocs Florals de Secundària

L’Ajuntament de Girona ha fet entrega avui dels premis de la 44a edició dels Jocs Florals de Secundària de la ciutat, que tenen per objectiu la promoció de l’escriptura entre el jovent. Un total de divuit alumnes, provinents de set centres educatius de la ciutat, han estat guardonats en un acte que ha tingut lloc aquest matí al Saló de Descans del Teatre Municipal.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha donat la benvinguda a les persones assistents. “Desitjo que us endugueu la passió per la lectura i l'escriptura més enllà de l'etapa educativa. L'aprenentatge que fem d'aquests exercicis ens permet seguir avançant com a persones i ajuda a fer una societat millor”, ha destacat Salellas.

Enguany, han participat en la convocatòria 136 composicions de joves provinents de diferents centres de secundària de la ciutat. En total s’han repartit divuit premis, tres de narrativa i tres de prosa, tant per al primer i el segon cicle de l’ESO com per als estudis postobligatoris.

Els premis

Els guanyadors i les guanyadores de primer cicle de l’ESO han estat els següents: Flor Natural per a N. Domènech, de l’escola Les Alzines; Englantina per a A. Mateos, de l’escola Les Alzines, i Viola per a A. Darbra, de l’Institut Ermessenda. En prosa, el tercer premi ha estat per a O. Torrellas, de l’Institut Ermessenda, el segon premi per a E. Batlle, de l’Institut Santiago Sobrequés, i el primer premi per a M. Solé, de l’Institut Ermessenda.

Pel que fa al segon cicle de l’ESO, Ia Flor Natural se l’ha endut L. Damaculleta, de l’Institut Ermessenda; l’Englantina ha estat per a A. Diéguez, de l’escola La Salle Girona, i la Viola per a L. Montserrat, de l’Institut Montilivi. En prosa, el tercer premi ha estat per a P. Borràs, de l’Institut Montilivi; el segon per a R. Diez, de l’Institut Ermessenda, i el primer premi per a B. Vidal, de l’escola La Salle Girona.

Per últim, en la categoria d’estudis postobligatoris, la Flor Natural ha estat per a C. Gordillo, de l’escola Maristes; l’Englantina per a B. Cullell, de l’escola La Salle Girona, i la Viola se l’ha endut M. Salvatella, també de l’escola La Salle Girona. En prosa, el tercer premi ha estat per a L. Nicolau, de l’escola Vedruna; el segon per a A. Diéguez, de l’escola La Salle Girona, i el primer premi per a A. Lagos, de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal.

L'alcalde durant el discurs dels premis. / Ajuntament de Girona

El jurat

El jurat d’aquesta edició ha estat format per al regidor d’Esports i de Joventut de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran Martínez; la representant de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona Mariàngela Vilallonga; el representant dels Serveis Territorials d’Educació a Girona Lluís Hernández; la tècnica del Servei Municipal de Biblioteques Montse Valentí; la representant del món literari Dolors Cabrera, i la professora de l’Institut Ermessenda de Girona Georgina Gifreu.

L’acte ha comptat amb les actuacions musicals de l’alumnat de 3r d’ESO i batxillerat de l’escola La Salle Girona, sota la direcció i animació musical dels professors Eduard Nadal i Mariona Juandó. Des de fa uns anys, el centre ofereix al seu alumnat amb inquietuds artístiques la possibilitat de participar en diferents actes culturals i musicals com el d’avui.