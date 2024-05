Girona estudia posar terrasses superiors al Mercat del Lleó com a lloc de descans

L'Ajuntament de Girona estudia incloure diferents novetats en el Mercat del Lleó a partir del 2027, quan s'acabi la concessió actual. Entre d'altres, hi podria haver un espai de lleure o descans amb terrasses a la part superior de l’edifici. Actualment, a la part superior del mercat hi ha una aula gastronòmica on es feien diferents cursos i que està en desús. En aquest sentit, i per tal de facilitar l'accessibilitat a la part de dalt, també s'estudia col·locar escales mecàniques.

Tot això, s'haurà de definir en el programa d'usos del projecte del nou Mercat del Lleó que ha tret a licitació l'Ajuntament per 18.032,97 euros i que haurà de presentar l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, encapçalada per la vicealcaldessa Gemma Geis. De fet, l'àrea, segons s'indica en el plec de prescripcions tècniques del contracte, diu que aquest és un «un document previ per a les fases posteriors en el procés de remodelació i millora de les instal·lacions, per tal de treballar per un desenvolupament econòmic, sostenible i intel·ligent, millorant el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Girona i responent a les demandes del teixit empresarial».

Així, aquest programa també ha d'incloure diferents aspectes, com el nombre de parades que hi ha d'haver en el mercat, com s'han de distribuir i quina superfície ha d'ocupar cada una d'elles. Al mateix temps també s'ha d'especificar quantes d'aquestes parades han de tenir sortides de fums, de punts d'aigua i d'evacuació i quines han de tenir obrador propi, sigui dins la mateixa parada o en punts adjacents. A més, algunes d'aquestes parades tindran espai de degustació.

Més enllà d'això, també es podrien incorporar altres espais i materials a l’immoble. Entre d'altres, que hi hagi una parada rotativa de productes de temporada, com per exemple una parada de torrons i neules per Nadal o una gelateria durant els mesos d'estiu. També hi ha la possibilitat que s’habilitin carrets de compra propis del mercat, així com una zona de restauració. A part, s'estudiarà si és adient que al mercat hi hagi taquilles normals o refrigerades per recollir o guardar la compra, a més de mobiliari intern de descans.

Diferents millores

Actualment, el Mercat del Lleó compta amb 59 parades interiors, però amb el pas dels anys l’espai ha anat presentat diferents mancances. Així, i a part de les modificacions que hi pugui haver quan s’acabi la concessió el 2027, l’Ajuntament ha decidit fer algunes millores que es faran pròximament. Abans de l’estiu, millorarà la climatització (42.835,67 euros) i fa unes setmanes va treure una licitació per arreglar 23 punts del paviment que estan malmesos (4.505,60 euros). També tindrà un nou sistema de bombeig d’aigües residuals (10.170,16 euros), ja que l’actual planteja diversos reptes crítics que necessiten ser abordats amb urgència.

Gemma Geis explica que «l'aposta de l'àrea de Promoció Econòmica pels mercats municipals és estratègica per impulsar el consum local de proximitat, que ofereix una gran qualitat als veïns de la ciutat i als visitants, i impulsa l'economia local que es basa sobretot en el comerç».