La Policia Local de Salt multa a 82 infractors amb patinet en una setmana de controls intensius

La Policia Local de Salt ha imposat en només una setmana de control intensiu i vigilància de patinets un total de 82 sancions per infringir algun dels punts de la normativa vigent per aquests tipus de vehicles de mobilitat personal (VMP). Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, campanya de la Policia Local es va efectuar entre el 20 i el 26 de maig i formava part d’una campanya conjunta amb múltiples policies locals a nivell de territori català amb coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT).

En el municipi de Salt, els controls es van fer al llarg dels sis dies de la setmana i els agents van arribar-se a situar a una vintena d’ubicacions diferents del poble i en franges horàries diverses per realitzar els controls. Aquests controls intensius i específics de patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) van comportar la sanció de 82 conductors de patinets. La infracció més recurrent dels vehicles sancionats ha estat circular per la vorera, que comporta una multa de 200 euros, com estableix el Règim General de Circulació.

Des de la Policia Local també es posa en relleu que altres infraccions habituals dels usuaris del patinet a la vila de Salt són circular en contra direcció, anar parlant pel mòbil o anar dues persones en un patinet. Les dades de les sancions s’han fet arribar al Servei Català del Trànsit perquè en pugui fer un treball estadístic i permeti tenir una fotografia d’àmbit català sobre l’ús dels patinets que es fa als municipis catalans.

Aquestes 82 multes tramitades en només una setmana s’afegeixen a les 337 sancions que ja havia imposat la Policia Local de Salt entre el setembre del 2023 i l’abril d’aquest any, fent que en els darrers vuit mesos s’hagin multat pràcticament 420 propietaris de patinets per infringir la normativa vigent. L’alt nombre d’infraccions dels conductors de patinets fa que la Policia Local mantingui els controls esporàdics d’aquest tipus de vehicles i es té previst participar en noves campanyes que s’impulsin des del Servei Català del Trànsit (VMP) en el propers mesos.

Cal tenir en compte que l’actual normativa sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) estableix que els patinets no poden circular per la vorera ni per zones de vianants, tampoc poden transportar més d’una persona, han de portar llum entre la posta de sol i la sortida del sol o en el seu cas armilles reflectants i és obligatori que el vehicle porti incorporat els elements retroreflectants. A més, no està permès circular amb el patinet amb cascs a l’orella o parlant per telèfon, la velocitat màxima permesa és de 25 quilòmetres per hora i es recomana portar casc, malgrat que no és obligatori.

"Conèixer bé la normativa"

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, considera que a la vista de les xifres “som conscients que cal seguir el control policial d’aquests vehicles de mobilitat personal, perquè cal garantir una bona convivència entre l’ús dels patinets i en especial amb els vianants, que sempre són la baula més feble en cas d’accident amb un d’aquests vehicles. Els controls estan tenint bon resultat i millorem la percepció de convivència a la via pública entre aquests vehicles i la resta d’usuaris, per això continuarem amb controls aleatoris”. Cal recordar que com es va explicar a final del mes d’abril, els patinets s’han vist involucrats en més d’una vintena d’accidents en els darrers mesos i en vuit de cada deu casos es van produir lesions d’algun dels implicats.

La regidora de seguretat ciutadana, Margarida Gallardo, fa una crida perquè “els usuaris del patinets coneguin bé la normativa que els afecta per millorar la convivència a la via pública entre aquests vehicles i la resta d’usuaris”. La responsable municipal també afegeix “el compromís per mantenir els controls per evitar accidentalitat amb aquest tipus de vehicles i que els usuaris circulin per als indrets que ho han de fer, com són els carrers compartint espai amb la resta de vehicles o pels carrils bici”.

La proliferació dels vehicles de mobilitat personal, sobretot, els patinets han generat tot un seguit de problemàtiques a la majoria de municipis, per això, més enllà de les regulacions de les ordenances municipals vigents i la normativa establerta per la DGT, aquesta mateixa setmana el Consell de Ministres ha aprovat un projecte de llei que preveu que a principi del 2026 aquest tipus de vehicle estiguin registrats i tinguin l’obligació de tenir una assegurança, precisament, per fer front als danys provocats en accidents ja sigui a altres vehicles o persones. Gallardo considera que “la nova normativa estatal ha de permetre, quan entri en vigor, seguir millorant la mobilitat i la convivència entre vianants i els diversos tipus de vehicles que hi podem trobar”.