El PSC creu que el primer any de mandat a Girona denota que la coalició "no té un rumb compartit": "Govern de suma zero"

El PSC ha fet balanç del primer any de mandat a Girona i creu que l'acció de govern denota que la coalició formada per Guanyem, Junts i ERC "no té un rumb compartit". La portaveu, Sílvia Paneque, ha afirmat que, dotze mesos després, han confirmat allò que auguraven després del pacte, que les tres formacions tenen visions "fins i tot contraposades" i que això fa que acabi sent "el govern de suma zero". Segons el seu parer, el govern municipal no ha donat l'impuls necessari a projectes cabdals per a la ciutat, com ara la tramitació urbanística del nou Campus de Salut, la reforma de la plaça Catalunya o la del carrer de la Creu: "Un any després, Girona està com estava". També consideren que hi ha hagut una "reculada" en transparència.