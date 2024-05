Suspenen la Fira de Brocanters i Reciclatge dels dissabtes a Celrà per la renúncia de l'entitat que l'organitzava

La Fira de Brocanters i Reciclatge de Celrà, que es fa cada dissabte a tocar de la carretera C-66 que travessa el municipi, queda suspesa, després que l'entitat encarregada de fer-la hagi renunciat a seguir amb l'activitat. La renúncia es va comunicar aquest dimecres, dia 29, a l'Ajuntament, que ha prohibit de moment utilitzar aquest espai públic, on s'acumulaven desenes de parades amb peces antigues i de segona mà. El consistori deixa clar en un comunicat que la decisió és "aliena" a la seva voluntat i que es tracta d'un problema d'organització de l'Associació Artesans del Reciclatge, que era l'encarregada de l'explotació d'una fira que acumulava centenars de visitants cada dissabte entre la carreta C-66 i el carrer Tramuntana.

Amb tot, l’Ajuntament de Celrà confia poder recuperar la fira aviat, un cop es resolgui una nova licitació. Fins llavors, l'espai on se celebrava la fira no es podrà fer servir per a finalitats comercials. Des del consistori recorden que el motiu de prohibir-la és l’ordenança municipal que impedeix la venda ambulant al poble.