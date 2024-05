La UdG es manté entre els 800 millors centres d’estudis superiors del món

La Universitat de Girona es consolida, un any més, entre les 800 millors universitats del món segons el Center for World University Rankings (CWUR), l’organització líder i editora del llistat amb un nombre més alt d’institucions analitzades. En l’última actualització d’aquest any 2024, que ha sortit a la llum recentment, el centre acadèmic gironí s’ha situat en la posició 781, baixant quatre llocs respecte al 2023, però tenint en compte que amb un any s’han incorporat al rànquing 435 universitats. Així, aquest 2024 s’han valorat un total de 20.966 institucions, un bon grapat de les que es calcula que hi ha arreu del món, unes 25.000. Tot i així, en el llistat publicat només surten les 2.000 primeres.

Segons explica l’organització a la seva pàgina web, és l’únic rànquing acadèmic d’universitats globals que avalua la qualitat de l’educació, l’ocupació dels antics alumnes, la qualitat del professorat i el rendiment de la recerca sense dependre d’enquestes i enviaments de dades universitàries. L’educació i l’ocupabilitat tenen un pes del 25% cada una dins el rànquing, i el de professorat del 10%. Mentrestant, la recerca es divideix en quatre branques, i cada una compte un 10% dins el rànquing. En aquest cas, són resultat de la recerca, publicacions d’alta qualitat, influència i cites. Un cop analitzats tots aquests aspectes, la UdG suma un total de 71,9 punts, els mateixos que el 2023.

La UdG es va començar a incloure en aquest llistat del CWUR el 2014 (el rànquing es va fer per primer cop el 2012) i en aquest primer any va ocupar la posició 708. Tanmateix, els tres anys posteriors va estar entre les 700 millors del món, ja que el 2015 va ocupar el lloc 673 i el 2016 el 671 i el 2017 el 697. Amb la inclusió de més universitats en aquesta classificació, la institució gironina va anar baixant posicions, tenint en compte que, per exemple, entre 2021 i 2024 hi ha gairebé 1.200 universitats noves en aquest llistat.

La 25a d’Espanya

En els tres últims rànquings del CWUR, la UdG s’ha mantingut en la posició nombre 25 a escala estatal, ocupant així els llocs intermedis, ja que el 2024 s’han analitzat un total de 53 universitats espanyoles entre les 2.000 primeres del rànquing global. La primera és la Universitat de Barcelona, que ja fa anys que és la primera d’Espanya. En aquesta ocasió, és la 134a a escala mundial. La segona de l’Estat també és una universitat catalana, l’Autònoma de Barcelona. De fet, la UdG és la sisena en l’àmbit català darrere aquestes dues, la Politècnica de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Rovira i Virgili.

Per altra banda, la Universitat de Harvard és la millor a escala mundial amb una puntuació perfecta de 100 punts i, de fet, ha tingut aquest honor des de la primera edició del rànquing el 2012. Tampoc hi ha canvis en les altres dues posicions de podi. La segona és per l’Institut Tecnològic de Massachusetts des de 2019 i la tercera per la Universitat de Stanford, que fa anys se situava en la segona posició.

