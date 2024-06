L’empresa de sempre per als llums de Nadal de Girona

L’empresa Iluminaciones Ximenez és l’única que ha presentat una oferta per posar els llums durant les festes de Nadal i Reis. Si tota la documentació que ha proporcionat a la licitació és la correcta serà l’encarregada de la il·luminació nadalenca un any més. L’empresa cordovesa, que té una delegació a Barcelona, ha guanyat totes les licitacions que fa el consistori gironí des que es van començar a fer els concursos públics oberts a partir de l’any 2011, ja que anteriorment ho feien les brigades municipals amb material de l’Ajuntament.

El preu de sortida de la licitació per aquell primer any va ser de 266.563 euros. Per aquest any, la quantitat ja arriba als 398.813 euros. El contracte estableix la possibilitat de prorrogar el contracte tres anys més, any a anys, si les dues parts ho consideren oportú.

Encesa pel Black Friday

La data de l’encesa inaugural de l’enllumenat nadalenc es farà coincidir amb la campanya comercial Black Friday que normalment coincideix amb l’últim o penúltim divendres del mes de novembre. Els treballs de desmuntatge es portarà a terme, com a màxim, fins al 7 de febrer de l’any 2025. El contracte especifica, entre d’altres, que el 40% dels guarniments no han d’haver estat en els municipis de l’entorn de la ciutat els darrers dos anys.

A 22 sectors

La idea és que les llums de Nadal arribin a un total de 22 sectors de la ciutat: Barri Vell, Mercadal, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, Montilivi, Pedret, Pont Major, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat i Montjuïc, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat.

Amb l’objectiu de garantir l’eficiència energètica, i d’acord amb la normativa, s’ha marcat una potència màxima dels llums segons l’amplada del carrer. A més, els elements que s’utilitzin seran no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com LED o qualsevol altre tipus que garanteixi que es compleixen els criteris actuals en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic.

A més, el nou contracte tindrà com a novetat un vessant d’economia social, ja que en el cas que les empreses subcontractin els treballs de manteniment de l’enllumenat, caldrà que ho facin amb un centre especial d’ocupació d’iniciativa social o amb empreses d’inserció.