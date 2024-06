L'Aplec dels 4 Rius dona el tret de sortida a la Setmana de la Natura de Girona

El parc de la Devesa ha estat l'escenari escollit per donar el tret de sortida a la Setmana de la Natura Urbana de Girona, que fins al pròxim dissabte acollirà diferents d'aprenentatge, d'enxarxament i de salut al voltant de transició ecosocial. En tot cas, ha estat l'Aplec dels 4 Rius el que ha engegat aquesta setmana, i ho ha fet ben aviat aquest matí. L'objectiu d'aquest aplec és fer una festa en format de reivindicació cívica del patrimoni fluvial de la ciutat, tant en l'àmbit natural, com cultural i social, amb la intenció que a poc a poc es consolidi com a un acte estable a la ciutat de Girona.

Per això, durant el dia d'avui s'han fet activitats de tota mena. Des d'una caminada saludable a primera hora del matí fins a una fira amb les diferents entitats que participen en l'activitat. Tot, passant per una observació d'ocells, una pesca científica pel riu Ter o diferents treballs manuals naturalistes.

L'Aplec dels 4 Rius continuarà demà amb més activitats durant tot el matí, que acabaran amb un vermut musical, una arrossada popular i diferents jocs populars. Després, la Setmana de la Natura Urbana es desplaçarà per diferents indrets de la ciutat, amb actes que es faran cada dia, com dimecres que coincideix amb el Dia Internacional del Medi Ambient. Dissabte es donarà per finalitzat l'esdeveniment amb la Jornada Voltaica d'Art i Ecologia, que es farà durant tot el dia a la plaça de l'Assumpció, al barri de Sant Narcís.