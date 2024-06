Girona posa deu sancions en sis mesos amb la nova ordenança de terrasses

L’Ajuntament de Girona ha posat deu sancions a diferents establiments de la ciutat per incomplir amb la nova ordenança d’intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses. Aquesta, va entrar en vigor el 16 de novembre de l’any passat. És a dir, fa una mica més de mig any.

En quatre d’aquests deu casos, l’Ajuntament ja ha iniciat expedients sancionadors, tres dels quals han estat per ocupar una terrassa sense llicència, fet que ha comportat que la multa sigui de 751 euros. Aquesta infracció és considerada com a greu i en la normativa es detalla que aquests tipus de faltes es multaran amb una quantitat d’entre 751 i 1.500 euros. En aquest sentit, s’ha optat per posar la sanció més baixa. Mentrestant, l’altre cas ha estat per instal·lar mobiliari que incompleix la normativa, amb una multa de 750 euros. Aquesta és considerada una infracció lleu en la nova ordenança, on les multes oscil·len entre els zero i els 750 euros. Per tant, en aquest cas s’ha optat per la sanció econòmica més elevada.

Per altra banda, l’Ajuntament té pendent d’iniciar sis expedients més. Tots ells, per no retirar la terrassa després del requeriment municipal. Aquesta infracció també és considerada com a lleu en la nova ordenança. Així, si s’acaba multant els negocis que han incomplert la normativa, serà amb multes de fins a 750 euros.

En tot cas, de moment encara no s’han iniciat expedients per casos molt greus, que preveuen multes d’entre 1.501 a 3.000 euros. En aquest sentit, hi ha set casos considerats faltes molt greus en la nova normativa que va entrar en vigor el novembre de 2023. Per exemple, produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en la normativa o incomplir l’horari de tancament en més de seixanta minuts, i si això comporta una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu a persones o altres activitats.

40 multes el 2023

La nova ordenança de terrasses va entrar en vigor el 16 de novembre de 2023, però abans l’Ajuntament ja havia posat una quarantena de sancions amb l’ordenança anterior, amb la qual es posaven multes d’una quantitat econòmica més baixa respecte a l’actual normativa. I és que es va multar amb 150 euros pels 33 casos d’infraccions lleus que hi va haver, i amb 300 euros per sis sancions de caràcter greu. També es va posar una multa de 900 euros per cometre una falta molt greu.

La meitat de les sancions, una vintena, van ser per ocupar un espai sense llicència, que amb l’ordenança actual seria considerat una falta greu. També es van posar catorze sancions per tenir més ocupació de l’autoritzada, una infracció que ara es consideraria lleu, greu o molt greu depenent dels metres excedits. Finalment, es van posar sis sancions per incomplir l’horari, un fet que ara també seria considerat lleu, greu o molt greu depenent dels minuts que excedeixen.

