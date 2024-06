Acció dels veïns de Montilivi en contra del solar que Girona vol cedir a la Diputació de Girona per fer-hi oficines

Una cinquantena de veïns del barri de Montilivi de Girona han instal·lat un panell informatiu en defensa de la zona verda que hi ha al carrer Puigsacalm per evitar que l'ajuntament el cedeixi a la Diputació de Girona. L'ens supramunicipal vol construir-hi oficines i ha proposat un intercanvi de terrenys amb el consistori per tal que ells puguin edificar en aquest espai que actualment és un solar verd. En el panell informatiu es pot llegir el manifest que els veïns van portar al ple del mes d'abril amb altres cartells reivindicatius. L'acció s'ha fet aquest cap de setmana on els veïns han organitzat un pícnic en la zona verda afectada i han compartit un espai de jocs.

El solar on s’aixecarà l’edifici de la Diputació. / Marc Martí

Els veïns han penjat cartells en els arbres de la parcel·la sense danyar-los per reivindicar que amb el projecte previst, es tallaran tots. A més, també han posat mapes amb les 27 ubicacions alternatives que proposen els veïns i que, segons el seu criteri, s'ajusten millor a les necessitats que té la Diputació de Girona abans que la parcel·la verda que proposen a l'Ajuntament de Girona. Es tracta d'ubicacions més ben comunicades, sense habitatges propers i amb més aparcament.