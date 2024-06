Capturen més de 200 senglars cada any a l’entorn de Girona amb batudes i gàbies

La presència de senglars i el suposat perill que representen aquests animals implica la captura de més de 200 exemplars, anualment, a l’entorn de Girona amb diferents mètodes. La més habitual han estat les batudes dels caçadors, però també se n’ha agafat amb gàbies en punts complicats de la trama urbana o se n’ha retirat atropellats a la carretera.

El nombre més elevat de captures es produeix en les batudes en l’àrea local de caça, a la zona boscosa de les Gavarres, on cada temporada es maten més de cent exemplars. La temporada 2021/2022 es va arribar als 202 animals abatuts. La temporada 2022/23 van ser 110 senglars i la 2023/2024 han estat 152 animals. En temporades anteriors, la quantitat d’individus morts a trets se situava entre els 85 i els 120. Aquestes captures van a càrrec de caçadors de tres colles diferents, que són les que estan autoritzades per actuar.

Caceres excepcionals

També hi ha batudes excepcionals dels caçadors en zones de seguretat. Aquestes requereixen d’un permís excepcional de la Generalitat quan en un determinat àmbit territorial es pot produir, d’acord amb els antecedents, una abundància excessiva d’individus d’una espècie que poden acabar provocant danys en terrenys agrícoles o als humans. Aquest any encara no s’ha tancat la xifra, però ja se n’havien abatut catorze fa uns dies. L’any 2023 van ser 44 i el 2022, 39 exemplars. En els anys anteriors, la quantitat oscil·la entre els 30 i 45 animals.

Finalment, hi ha la captura d’animals amb gàbies, un mètode estàtic que serveix per llocs que es consideren complexos en estar ubicats en trama urbana . Se sol col·laborar amb el cos d’agents rurals i es contracta els serveis d’una empresa externa per a la recollida i gestió dels cadàvers de senglar capturats a les gàbies i abatuts pels agents rurals. L’Ajuntament disposa de dues gàbies municipals i un propietat del Cos d’agents rurals.

Els resultats de les captures de porcs senglars amb les tres trampes o els exemplars trobats morts al llarg de l’any 2023 va ser de 58. L’any anterior van ser 80 exemplars i el 2022 havien estat 62. En anys anteriors, la quantitat sol voltar entre els 50 i els 70 exemplars.

Les gàbies per atrapar els individus solen situar-se en zones boscoses del casc urbà, com ara a l’entorn de la residència Mutuam, a tocar del riu Ter i de Sarrià, a l’antiga Central Aurora, també a tocar del Ter, al barri del Pont Major, entre d’altres. Aquest anys, hi ha hagut polèmica pel dispar mortal a un senglar que estava al parc de la Devesa.

Subscriu-te per seguir llegint