La nova seu de la fundació a Salt ja està en ple rendiment

L’any passat es van acompanyar 88 persones i es van oferir diversos serveis com grups de suport i atencions domiciliàries

A finals del 2022 la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) va estrenar el primer local de les comarques gironines a Salt, amb l’objectiu d’apropar-se més als afectats per la malaltia i les seves famílies i complementar els serveis que s’ofereixen des de l’hospital Santa Caterina.

El nou espai va néixer arran de l’estudi que la Fundació Esclerosi Múltiple va posar en marxa l’any 2019. Aquest estudi es va fer per detectar les necessitats sociosanitàries i les demandes de les persones amb esclerosi múltiple i el seu entorn familiar. A més, pretenia oferir uns serveis més adequats per millorar la seva qualitat de vida.

Es va posar de manifest que les necessitats són més latents en el període en què les persones que viuen amb esclerosi múltiple finalitzen el seu període de neurorehabilitació a l’Institut d’Assistència Sanitària. Concretament, és l’etapa en què les persones amb EM i el seu entorn familiar es troben sense recursos que donin resposta a les diferents necessitats en l’àmbit del manteniment físic, emocional i en l’autocura.

D’altra banda, pel que fa a les famílies, les principals necessitats detectades són la formació i suport especialment en moments crítics com el diagnòstic i el període de transició cap a noves etapes de l’EM. En aquest sentit, els familiars reclamen assessorament sobre ajudes, temes legals i fiscals, i llei de dependència així com una formació específica de cures.

En definitiva, el local va néixer per ser un «punt de trobada». Des de les noves instal·lacions, la treballadora social de la FEM a Girona ofereix informació sobre els recursos existents, ajuts, així com en assessorament, legal, laboral i de formació. També fa l’acompanyament necessari per a l’empoderament de la persona amb la malaltia. L’objectiu és potenciar també la seva capacitat de decisió. Igualment, farà de nexe entre els diferents serveis de les comarques gironines.

Des que el local va obrir les portes que ha funcionat a ple rendiment. Segons el balanç de l’any passat, es van acompanyar 88 persones. Es van fer 358 seguiments en total i 53 consultes de primera atenció.

Paral·lelament, s’ha gestionat un grup de suport amb deu participants, que segueix en l’actualitat com a Grup d’Ajuda Mútua.

També s’han ofert serveis com el d’atenció domiciliària de fisioteràpia amb 25 persones ateses. Això suposa que s’han realitzat més de 250 sessions a domicili. També s’han fet activitats físiques al mateix espai de Salt. Una vintena de participants han pogut fer setmanalment sessions de Pilates, exercici actiu i participar en un taller de marxa nòrdica. Finalment, a través d’un conveni amb el GEiEG, una desena de persones han pogut fer activitats aquàtiques, que resulten molt beneficioses per a la rehabilitació.

La fundació també ofereix serveis a Figueres des de l’any passat, quan es va firmar un conveni amb la Fundació Salut Empordà amb l’objectiu d’oferir un servei de fisioteràpia especialitzat i integral a les persones amb esclerosi que es tracten a l’hospital de Figueres. En conclusió, se n’han beneficiat 21 persones.

Subscriu-te per seguir llegint