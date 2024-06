Girona elimina 17 places d'aparcament reservades a la Guàrdia Civil per destinar-les a ús públic

L'Ajuntament de Girona ha eliminat les 17 places reservades a la Guàrdia Civil de l'aparcament d'Emili Grahit per destinar-les a l'ús públic. Aquest dilluns, la brigada municipal ha incorporat la senyalització corresponent i ha repintat les marques de color blanc. Alhora, han creat cinc places d'aparcament per a persones amb discapacitat en aquest mateix indret. En un comunicat, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha remarcat que aquesta "és una petita mesura que les veïnes i veïns de Montilivi de ben segur que agrairan". A més, subratlla que "permet avançar cap a una ciutat més accessible i acabar amb la mancança de places d'aparcament per a persones amb discapacitat que tenia aquesta sector".

L'aparcament està situat entre el carrer d'Emili Grahit, el riu Onyar i els jardins de la Font del Bou. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, han adoptat la mesura per complir amb el Pla de mobilitat urbana sostenible de Girona, que estableix que l'aparcament ha d'estar destinat el 100% a l'ús públic. De les 140 places que hi ha, fins ara disset estaven reservades a la Guàrdia Civil, el 12% del total que fins ara tenien un ús restringit.

D'altra banda, han senyalitzat cinc places d'aparcament per a persones amb discapacitat en el mateix aparcament, ja que fins ara no n'hi havia cap. El nombre de places correspon a la ràtio que estableix el Codi d'accessibilitat de Catalunya.