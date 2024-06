Girona reformula el porta a porta en els grans blocs de Fontajau i Montjuïc

El 7 de maig es va iniciar el nou servei de recollida i gestió de residus amb la implantació del porta a porta a Montjuïc. Dimarts passat, dia 28 de maig, s’hi van sumar també els barris de Germans Sàbat, Mas Catofa i part de Domeny-Taialà i de Fontajau. Ara l’Ajuntament de Girona fa una primera valoració d’aquestes setmanes que ha qualificat de "positiva". Tanmateix, des del consistori s'admet que hi ha aspectes a millorar i que s’estan recopilant tots els suggeriments i les demandes veïnals per tal d’estudiar-les de manera individualitzada i així poder oferir un servei Millor. Algunes d’aquestes qüestions ja s’estan treballant conjuntament amb Girona+Neta, l’empresa externa que ofereix el servei, i d’altres caldrà estudiar-les amb més deteniment perquè poden comportar una modificació contractual.

En primer lloc, des del consistori s’ha felicitat la ciutadania per la seva col·laboració, ja que el 82% dels veïns i veïnes ha anat a recollir el material necessari. A Montjuïc l’han recollit el 89% de la gent; a Mas Catofa i Pujada de la Torrassa, el 83%; a Germans Sàbat i Domeny-Taialà, el 79%, i a la Vall de Sant Daniel, el 77%. Fontajau presenta una xifra més baixa, el 63%, per la situació especial d’uns grans blocs on s’està acabant de definir una solució particular. Cal tenir en compte que es calcula que entre el 10 i el 15% dels habitatges o bé s'estan reformant o bé són d'ús turístic o estan buits. Per la seva banda, Campdorà, que ja seguia el sistema porta a porta, també presenta un percentatge de recollida de material baix, el 60%, perquè el veïnat continua utilitzant els cubells antics. Des de l’Ajuntament es recorda que és necessari canviar-los.

Així mateix, tot i l’inici del porta a porta i tal com es va fer a Montjuïc, el consistori també ha mantingut els contenidors convencionals durant quinze dies als barris d’aquesta segona fase d’implantació del porta a porta. Actualment, als barris de l'Esquerra del Ter hi conviuen els dos sistemes i s’aniran retirant els contenidors convencionals de manera progressiva.

Des del govern s'han mostrat contents per la rebuda general per part de les veïnes i veïns del porta a porta malgrat les molèsties que pot arribar a ocasionar un canvi d'aquesta magnitud. Des del consistori s'admet que es tracta d'un repte col·lectiu i d'un canvi complex, però que permetrà situar Girona com a ciutat capdavantera en la gestió de residus. Alhora, l'Ajuntament recorda que el canvi és imprescindible tant per a la conservació del medi ambient com per garantir la salut econòmica del consistori, ja que les directrius europees cada vegada penalitzaran més els municipis que no reciclin bé. La voluntat de l'Ajuntament és augmentar considerablement el 52% de reciclatge actual per acostar-lo al 70% que marquen els objectius europeus per al 2030.

Seguiment i millores

Així mateix, l’Ajuntament i l’empresa que ofereix el servei estan fent un seguiment de les principals incidències aquests primers dies d’implantació del nou servei. Per aconseguir uns resultats més eficients, els operaris i les operàries primer han de conèixer millor les rutes, per acabar-les de perfilar millor. D’altra banda, cal remarcar que també hi ha un procés d’aprenentatge per part dels veïns i veïnes a l’hora de col·locar els cubells a l’espai més adequat. Durant els primers dies els operaris i les operàries es trobaven que alguns veïns i veïnes els deixaven en zones de propietat privada o en llocs que no eren fàcils de trobar. Aquest tipus d’incidències s’han anat reduint amb la normalització del servei i amb la comunicació directa amb el veïnat.

Tot i això, en dies puntuals l’empresa adjudicatària no ha completat el servei en alguns carrers i això ha provocat que els cubells quedessin sense recollir. En aquest aspecte el govern ha fet saber a Girona+Neta que és imprescindible que la recollida sigui completa.

Un altre aspecte on s’està intentant introduir millores és en la mida dels cubells i del sac de ràfia. En el primer cas, es vol mirar de garantir cubells més petits per als pisos o per a la gent gran que ho sol·liciti. En el segon, s’estan substituint els sacs de ràfia per bosses més petites perquè quan s’omplen fins dalt o se’n fa un mal ús (abocant-hi branques o troncs) dificulta la maniobrabilitat dels operaris i operàries. El mateix personal de servei de recollida anirà substituint els sacs de ràfia a mesura que se’ls vagin trobant davant de les cases, mentre que més endavant s’informarà de com aconseguir un joc de cubells més petit.

Els blocs grans

Un punt on s’estan dedicant molts esforços és en resoldre els casos dels blocs més grans, els de més de 10 habitatges. En total hi ha 26 blocs d’aquestes característiques als barris de l’Esquerra del Ter i 11 a Montjuïc. Aquests blocs s’han estudiat cas per cas i s’ha consensuat quin és el millor punt de la via pública per situar els cubells. Tot i això, alguns edificis presenten problemes particulars que obliguen a acordar propostes específiques. És el cas d’uns edificis de Fontajau que tenen 212 habitatges en dos blocs. En aquest cas se situaran contenidors comunitaris que funcionaran amb el mateix calendari que el porta a porta i que es retiraran amb els mateixos vehicles que fan el servei porta a porta.

Paral·lelament, s’estan acabant de definir com es concretaran mesures que permetin millorar el sistema quan hi hagi blocs amb molts cubells apilonats, com també és habitual en zones de blocs de pisos. En alguns casos es proporcionaran ganxos per endreçar-ho millor i en d’altres s’està valorant fer tancats de fusta. Aquestes propostes s'estudiaran de manera individualitzada i es definirà si econòmicament i logísticament són viables.

Sobre les demandes d’alguns veïns de canviar el porta a porta per contenidors intel·ligents, des de l’Ajuntament es recorda que estan limitats per l'acord contractual signat el 2022. Així, la modificació de les zones definides per porta a porta o per contenidors intel·ligents comportaria una modificació del contracte original i un augment de costos que a hores d'ara no està previst. En aquest aspecte el govern indica que s’estan estudiant totes les mancances que podia presentar el plec per tal d’introduir les millores que siguin logísticament i econòmicament factibles i així, un cop fet un estudi, procedir de la manera que es consideri més adient.

D’altra banda, l’Ajuntament ha explicat que ja s’ha iniciat el trasllat dels contenidors acumulats al carrer de la Torre de Sant Narcís després que es retiressin dels carrers de Montjuïc. El procés es farà de manera progressiva en les properes setmanes i es recol·locaran en una zona industrial a l’espera de la retirada definitiva per part de l’empresa.

Els següents barris on s’aplicarà el porta a porta seran Torre Gironella, les Pedreres i part de Sant Narcís i de Montilivi. Iniciaran el servei el proper 17 de juny. El desplegament del sistema porta a porta culminarà a Palau-sacosta, l’Avellaneda i Mas Xirgu el 8 de juliol. Prèviament, es faran xerrades informatives i visites als barris per preveure possibles eventualitats.