L'hospital Trueta s'alia amb Filmin per avaluar si mirar pel·lícules o escoltar música redueix l'ansietat postoperatòria

La Comissió de Recuperació Intensificada en Cirurgia de l'hospital Trueta de Girona ha engegat un estudi destinat a mesurar l'efectivitat de la distracció audiovisual o musical per disminuir l'ansietat postoperatòria i afavorir el procés de recuperació dels pacients. Per desenvolupar-lo, el Trueta compta amb la col·laboració de Filmin, que ha cedit de forma gratuïta deu llicències d'usuari per accedir a la seva plataforma durant el temps que duri l'estudi. La investigació es fa en pacients majors d'edat operats de cirurgia hepatobiliopancreàtica, colorectal o toràcica. La distracció comença tres hores després de la intervenció i la finalitat de l'estudi és comprovar si també ajuda a reduir el dolor i millorar la recuperació.

La investigació parteix de la hipòtesi que la distracció en el pacient postoperat disminueix l'ansietat postoperatòria i, en conseqüència, el dolor, augmentant l'adherència a la recuperació intensificada. El seu camp d'acció és l'àrea postquirúrgica del Trueta, i més concretament les unitats de Reanimació Postquirúrgica (REA) i de Reanimació Postanestèsia (URPA).

Una vegada definits els instruments adients per mesurar l'ansietat postoperatòria, la segona fase de l'estudi consisteix en l'assaig clínic aleatoritzat dels pacients per avaluar si la distracció ajuda a disminuir l'ansietat. Els pacients es distribueixen en dos grups: un de control i un d'experimental al qual s'aplica la distracció audiovisual o musical posant-los al seu abast els continguts de Filmin. La companyia compta amb més de 15.000 títols al seu catàleg de pel·lícules, sèries i documentals.

La distracció comença tres hores després de l'operació, que és també el moment d'iniciar la sedestació (sustentació total o parcial del cos) i la tolerància oral, a càrrec del personal sanitari encarregat d'atendre els pacients que participin en l'estudi.

Posteriorment, recullen les valoracions a través d'un qüestionari específic on inclouen les dades sociodemogràfiques del pacient, les constants vitals i diferents escales de valoració i que permetran apreciar l'efectivitat de la distracció audiovisual i la musicoteràpia a l'hora de rebaixar l'ansietat postoperatòria, que és un dels principals factors relacionats amb l'aparició de complicacions en la recuperació dels pacients, segons indiquen estudis previs.

Aquesta col·laboració entre Filmin i el Trueta s'emmarca en el programa Fem+Trueta, que té per objectiu implicar entitats, empreses i particulars en el projecte assistencial del centre; sensibilitzar la societat de la importància de les seves aportacions altruiste, i obtenir recursos complementaris per millorar encara més la qualitat de l'assistència als pacients.

El projecte, que es desenvoluparà durant 2024 i 2025, s'alinea amb les iniciatives de la Comissió d'Humanització del Trueta per de millora la qualitat assistencial percebuda pels pacients i la seva vivència durant el període d'hospitalització, principalment a les àrees on les visites de familiars estan restringides.