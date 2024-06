Un veí de Llagostera fa 800 km pels Pirineus per l'ELA

El llagosterenc Joan Sàbat ha iniciat una travessa pels Pirineus de 800 kms a benefici de la Fundació Miquel Valls que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA.

La travessa consisteix en un recorregut des de Cap de Creus fins al Cap Hiber d'Hondarribia, fent així aproximadament uns 800 km. El llagosterenc té previst finalitzar la ruta a mitjans de juliol.

Joan Sàbat, membre del grup d'excursionistes Bell Matí de Llagostera, és una persona que l'apassiona caminar, i sobretot pel Pirineu. No és la primera vegada que inicia aquesta ruta, però no és des del 2017 que no la finalitza per complet.

Aquest any, s'ha proposat poder acabar-la en honor al seu amic que va morir aproximadament fa dos anys per la malaltia de l'ELA i així poder ajudar a les persones que l’estiguin patint actualment i a les seves famílies.

Joan Sàbat, fent el símbol de la ELA. / DdG

És per això que aquesta travessa va dirigida a la Fundació Miquel Valls, fundació catalana de l'ELA.

La iniciativa consisteix a fer aportacions de 10 € per cada km, que es destinaran íntegrament a la Fundació Miquel Valls.

Els donatius es fan directament a la Fundació Miquel Valls, via Bizum al 02621 o be per transferència pe via de la web de la Fundació.