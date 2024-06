Vilablareix reuneix més de 6.000 euros en una cursa per l'ELA

El passat diumenge 26 de maig va tenir lloc la primera edició de la cursa/caminada Lluitem per l’ELA a Vilablareix, amb l’assistència de gairebé 600 participants, entre corredors i caminaires.

La cursa és una iniciativa de l’Associació de Veïnes i Veïns de Vilablareix, per recaptar fons per la lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

L’import íntegre de la recaptació anirà destinat al Departament d’Investigació de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

En aquesta primera edició s’han recaptat 6415 euros. Durant la jornada, hi va haver sessió d’escalfament, cursa/caminada, entrega de trofeus i sorteig de premis dels patrocinadors de l’esdeveniment.

L’ELA és una malaltia del sistema nerviós central caracteritzada per una degeneració progressiva de les neurones motores (encarregades de controlar el moviment de la musculatura voluntària) a l'escorça cerebral, tronc de l'encèfal i medul·la. Aquestes neurones deixen progressivament de funcionar i moren, la qual cosa provoca debilitat i atròfia muscular.

Malgrat que aquesta malaltia la pateixen aproximadament unes 4.000 persones a tot l’Estat Espanyol, actualment no té cura. En els darrers anys, la malaltia s’ha fet més popularment coneguda des que l’esportista Juan Carlos Unzué va anunciar que la patia i va iniciar una campanya de conscienciació per tal de reclamar més suport al Govern. Des de llavors, sembla que el revolt mediàtic que ha agafat ha estat important i beneficiós per a la seva lluita.

La seva reivindicació, juntament amb la d’altres pacients, va propiciar que el Govern iniciés els tràmits per aprovar una llei que garanteixi «una vida digna» per als afectats.

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l’esclerosi múltiple (EM) són dues malalties neurològiques que afecten el sistema nerviós i tenen moltes similituds, i per això és normal que moltes persones les confonguin. Malgrat tot, són dues condicions diferenciades, tant en el curs de la malaltia com en el tractament que requereixen.

Les seves característiques principals són la debilitat muscular, les dificultats per parlar o els problemes per empassar solen ser alguns dels primers símptomes de l’ELA. En el cas de l’esclerosi múltiple alguns primers símptomes comuns que fan sospitar d’un incii de la malaltia són les parestèsies o els problemes de visió.

L’ELA es caracteritza per un empitjorament gradual i constant, mentre que l’EM sol presentar-se en brots que remeten (tret dels tipus progressius).

Les dificultats cognitives són comunes a l’EM, mentre que són rares a l’ELA i les persones amb ELA solen desenvolupar més deteriorament físic, entre altres diferències.

