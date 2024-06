Es canvia tot l’enllumenat del camp de futbol del Pla de Salt amb una inversió de gairebé 48.000 euros

Des de fa uns dies s’està procedint al canvi total de l’enllumenat al camp de futbol del Pla de Salt. L’empresa Inluxa Bcn és l’encarregada de portar a terme la millora de la il·luminació d’aquest equipament municipal esportiu del municipi per una inversió que frega els 48.000 euros. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, els treballs han permès ja substituir les lluminàries de dues torres i està previst que encara durin uns dies més l’operativa que servirà per instal·lar un total de 35 noves lluminàries amb tecnologia LED, que garantiran una molt millor visibilitat del terreny de joc quan marxa la llum solar. El projecte de millorar de l’enllumenat en aquest equipament esportiu també preveu canviar els projectors de llum de les grades per millorar la visibilitat i dotar d’aquest espai de major seguretat per al públic usuari durant les hores nocturnes. Així mateix, aquesta millora ha de permetre incrementar la il·luminació de les zones de pas dels usuaris o públic que accedeix en el camp de futbol municipal. En el camp de futbol està previst que en els propers mesos es retiri l’actual coberta d’uralita de la grada per al públic i se substitueixi per una coberta metàl·lica.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, assenyala que “el projecte per millorar diversos equipaments esportius està recollit en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) subscrit per a les formacions de l’equip de govern i és important que quan ara farà un any de la formació del govern municipal ja tinguem projectes en dansa que han de suposar una clara millora per al conjunt d’usuaris de l’equipament municipal”. Per la seva banda, el regidor d’Esports, Jordi Subils, ressalta que “calia fer la renovació de l’enllumenat d’aquest equipament, així mateix ja hem planificat al llarg del mandat també fer-ho de les pistes de tenis i el camp de futbol de les Guixeres en anys successius”.

Més millores a equipaments esportius

També es troba en marxa la millora de la coberta del pavelló municipal d’esports per tal d’evitar les filtracions d’aigua que s’hi produeixen. Es tracta d’una obra que suposa una inversió de més de 20.400 euros que va a càrrec de l’empresa Medipla Tancaments Industrials i que preveu actuar a la coberta de la instal·lació esportiva per canviar l’estructura que recull i evacua l’aigua en cas de pluja i així poder renovar el coronament de la coberta. En paral·lel a aquest projecte, està previst que durant l’estiu es puguin substituir algunes plaques del parquet del pavelló que s’han deteriorat amb l’objectiu que els usuaris disposin d’un terra millor per a la pràctica esportiva en aquest equipament municipal. L’actuació ja cotempla polir tota la pista per homogeneitzar tot el parquet.

Des de fa uns mesos, es va instal·lar un marcador nou al pavelló d’esports per valor de 3.138 euros i l’equipament ha passat a disposar de dos marcadors. A més, hi ha la previsió des de l’àrea que durant la propera temporada es pugui incorporar un tercer marcador, “un fet que ha de permetre acollir més campionats d’àmbit català i estatal, així com tornejos d’alt nivell”, afirma Subils.

En aquest sentit, el regidor d’Esports indica que “en els darrers mesos hem fet una reorgantizació horària dels conserges dels equipaments esportius i s’ha incrementat el nombre de conserges amb l’objectiu de millorar la cobertura a les instal·lacions esportives municipals i garantir major control i seguretat als usuaris i públics d’aquestes instal·lacions”.

Encara en l’àmbit esportiu, però en aquest cas per a la pràctica esportiva lliure i oberta de l’Era de Cal Cigarro es reforçarà la il·luminació a la zona de cal·listènia i s’instal·larà un parell de bancs a tocar de les pistes de bàsquet per facilitar als usuaris deixar-hi les bosses o canviar-se.