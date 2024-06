Girona multa 42 persones perquè el gos molesta els veïns i 32 per no tenir censat l’animal

L’Ajuntament de Girona va fer, al llarg de l’any 2023, un total de 42 requeriments per infraccions de l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals per molèsties als veïns per lladrucs, manca de condicions mínimes de higiene o de l’ hàbitat de l’animal i altres faltes lleus.

Per exemple, els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per «impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament i les molèsties derivades del seu manteniment i allotjament, tant de dia com de nit». Un cas clar és que es prohibeix, des de les deu de la nit a les vuit del matí , «deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns».

D’altra banda, al llarg del darrer any s’han incoat un total de 50 expedients administratius sancionadors per infraccions de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals: tres expedients per conduir gossos potencialment perillosos sense morrió o corretja; vuit per no disposar de la llicència administrativa per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos; divuit per la conducció de gossos sense corretja en espais transitats; 32 per la manca de registre d’inscripció al cens d’animals de companyia; quatre per no recollir els excrements; i deu per denúncies per mossegades, abandonament o maltractament animal.

Una denúncia penal

També hi ha una denúncia al jutjat penal de Girona per maltractament animal. Aquest cas, tal com va avançar Diari de Girona, corresponia a un gos que a meitat del mes d’agost va acabar morint penjat en un balcó per la seva corretja. Segons l’informe del cas, es tractava d’una balconada sense ombra i amb el terra ceràmic, en uns dies amb temperatures voltant els quaranta graus durant diverses hores. El gos, de menys d’un any, portava dies fent vida lligat al balcó i, segons la policia Municipal, el propietari hauria demanat a un conegut que li cuidés. El conegut l’hauria estat traient a passejar tres cops al dia i li posava menjar i aigua però es passava la resta del dia lligat.

Vinculat al benestar animal, fa poc l’Ajuntament ha anunciat que reiniciava la redacció d’una nova ordenança municipal de tinença d’animals, ja que l’actual és vigent des de 2009. Fa quatre anys es va començar a treballar en la modificació de la normativa, però els canvis legislatius a nivell estatal van provocar que l’Ajuntament ajornés el nou text. Ara s’ha tornat a començar amb l’objectiu de «posar els drets i el benestar dels animals, tant de companyia com silvestres, al centre de la proposta».

