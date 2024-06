Només tres entitats de 23 presenten tots els papers per tenir barraca per Fires de Girona

23 entitats han sol·licitat tenir barraca a La Copa per les Fires de Girona d’aquest any, que se celebraran entre el 25 d’octubre i el 3 de novembre. Tanmateix, només tres han presentat tota la documentació que requeria l’Ajuntament de Girona per disposar d’aquest espai. Són l’Associació de Naturalistes de Girona, ACIEBG Bombers i Club Hoquei Girona. Les vint restants tenen deu dies hàbils per presentar la documentació que els falta. Les entitats són les següents: CPA Girona, CESET, Volei Girona, AEiEG Pare Claret, Mancomunitat de Santa Eugènia, Associació de Veïns de Fontajaua, Diables de l’Onyar, AVAP, Casal Independentista El Forn, Pontent, AEiEG Vista Alegre, Colla Gegantera Fal·lera Gironina, AEiG Sant Narcís, Associació Cultural Cubana, Club d’escacs Santa Eugènia, Associació de Veïns de Germans Sàbat, Club d’Escacs Gerunda, AiEG Joan Pons, Associació de Rugby Gironí i Salsa Jove.

Per exemple, no han entregat alguns dels deu DNI que demanava l’Ajuntament (fins i tot una entitat no n’ha presentat cap) o les deu firmes requerides. També falten alguns llistats de les activitats que fan les diferents entitats (les han de fer a Girona) o la declaració responsable en matèria de salut alimentària. A més, algunes associacions han presentat el DNI d’un mateix responsable i l’Ajuntament no permet que hi hagi algun DNI repetit en altres sol·licituds.

En tot cas, si la vintena d’entitats acaben entregant tota la paperassa necessària, en seran un total de 23 les que optaran a tenir barraca. Com l’any passat, l’espai de La Copa tindrà un total de dinou punts de venda de menjar i beguda, quatre dels quals seran per associacions de la Universitat de Girona. En aquest sentit, seran quinze entitats les que, per sorteig, seran escollides per tenir barraca, mentre que la resta quedaran a l’espera d’alguna renúncia. De fet, l’any passat, quatre que els havia tocat tenir barraca en un principi van renunciar i en van entrar quatre de les suplents. Les altres quatre que estaven com a reserves no van estar interessades a ocupar les places vacants.

