La piscina municipal de la Devesa de Girona obrirà el dimecres 12 de juny

La piscina municipal d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa s’obrirà el dimecres de la setmana que ve, dia 12 de juny. Fins al 31 d’agost, l’horari d’obertura serà de 10 a 20 h. De l’1 a l’11 de setembre –últim dia de funcionament-, estarà oberta de 10 a 18 h.

Els abonaments de la temporada d’estiu ja es poden tramitar de forma presencial en qualsevol de les tres piscines municipals de la ciutat: la piscina de Santa Eugènia – Can Gibert, la piscina de Palau i la mateixa piscina de la Devesa. Com cada any, també es podran comprar entrades puntuals. Piscines Municipals d'Estiu - Zona Esportiva la Devesa (girona.cat)

La zona de piscines de la Devesa està formada per dos espais: un vas principal, de 33x25 metres i una fondària entre 115 i 145 cm, i un vas de xipolleig, de 12x8 metres i una fondària de 52 cm. A més, hi ha una àmplia zona d’estada, una pista de vòlei sorra, tres pistes de tennis i dues pistes de pàdel.

Durant els mesos de juny, juliol i agost també estarà oberta en l’horari habitual la piscina de Santa Eugènia-Can Gibert, que tancarà al setembre per tasques de manteniment. La piscina de Palau estarà oberta el juny i el juliol i tancarà durant l’agost.