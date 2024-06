Vilablareix instal·la dispensadors públics de material per a la higiene menstrual

Els lavabos dels equipaments municipals de Vilablareix ja disposen de nou servei per a la higiene menstrual. Es tracta d’unes caixetes on s’hi poden trobar de forma gratuïta tampons i compreses per a casos d’urgència. L’objectiu de la iniciativa és garantir que totes les persones tinguin accés a productes d’higiene menstrual quan més ho necessiten.

La regidora d’igualtat de Vilablareix, Judit Auguet, ha manifestat que amb aquesta acció es vol “contribuir en la construcció d’una societat en la que les persones puguin conviure amb la seva menstruació d’una manera digna, segura i privada.”

Els dispensadors poden trobar-se a l’Ajuntament, a Can Ballí, al pavelló municipal, al Centre cultural Can Gruart i al camp de futbol. Aquesta iniciativa s’emmarca en el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones que se celebra cada 28 de maig.