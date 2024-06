Afectacions circulatòries durant sis dies a la C-65 entre Girona i Quart

Unes obres que durà a terme el Departament de Territori de la Generalitat al llarg de 600 metres a la carretera C-65 entre Girona i Quart afectarà la circulació dels vehicles durant sis dies. En concret, ni demà, ni tampoc entre el 10 i el 14 de juny, els vehicles que vagin de Cassà direcció a la capital gironina no podran circular-hi. Mentrestant, el trànsit en direcció a la costa passarà sense interrupció per carril que en aquell moment no estigui afectat per les reformes. D’aquesta manera, els treballs es faran demà (dia i nit), però després es restaurarà la circulació durant divendres i el cap de setmana. Es reprendran dilluns (també dia i nit) i duraran fins al pròxim dijous a la nit. Divendres 14 de juny es preveu que es facin les últimes tasques.

D’aquesta manera, les obres faran que els vehicles que vulguin arribar a Girona per l’entrada sud o arribar fins a l’AP-7 per Salt no ho podran fer, ni de dia, ni de nit. I és que un cop arribats a Quart s’hauran de desviar per l’interior del municipi i travessar la C-250, que desemboca a la rotonda dels Àngels. Així, els vehicles hauran d’entrar a Girona per La Creueta o el carrer del Carme.

Aquestes reformes també afectaran els usuaris que surtin de Quart pel Camí de Fornells, ja que trobaran tallat l’accés direcció Girona. Així, en cas que vulguin anar a Girona hauran d’incorporar-se a la C-65 en direcció a Cassà i canviar de sentit a la següent rotonda. També es tallarà la incorporació a la C-65 pel ramal de la gasolinera Repsol i per l’stop del carrer Pirineus de Quart.

Les obres

Les obres que executarà Territori es faran des del punt quilomètric 26+500, una mica més endavant de la sortida de Quart, fins al punt quilomètric 27+100 a la carretera C-65. L’actuació es realitza dins del contracte d’Execució d’operacions de conservació de diferents ferms als trams de carretera adscrits al lot 4 de l’àmbit de Girona, Vidreres i Bianya, que fa l’empresa UTE Conservació Ferms Girona i té un pressupost de 23,5 milions.

Les actuacions consisteixen a reparar els flonjalls existents, cosa que requerirà excavació. També es millorarà el paviment de l’asfalt i es reposarà la senyalització horitzontal afectada. Tot això, fins al 13 de juny, mentre que el 14 es farien possibles serrells d’obra i es durien a terme diferents tasques de pintura d’aquest tram.