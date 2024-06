Condemnat per fer tocaments a una menor per sota de la taula de la terrassa d'un bar de Girona

L'Audiència ha condemnat l'acusat de fer tocaments a una menor per sota de la taula de la terrassa d'un bar de la plaça Independència de Girona la tarda del 16 de gener del 2022. El tribunal li imposa 1 any de presó i 2 anys de llibertat vigilada com a autor d'un delicte d'agressió sexual i li aplica la llei del 'només sí és sí' perquè és més favorable al processat i implica una pena més baixa. La sentència recull que la víctima, de 14 anys, i una amiga seva estaven assegudes a la terrassa quan l'acusat es va acostar a elles i les va començar a increpar: "Després d'ajupir-se i col·locar-se sota la taula, per sorpresa i sabent que atemptava contra la llibertat sexual d'una menor, li va tocar la zona vaginal per sobre de la roba".

La fiscalia demanava 3 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i la defensa volia l'absolució. Al judici, l'acusat va negar haver fet els tocaments i, a més, va assegurar que no sabia que la noia era menor d'edat.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Daniel Varona Gómez, conclou que cap a les cinc de la tarda del 16 de gener del 2022, la víctima, que llavors tenia 14 anys, i una amiga seva estaven assegudes a la terrassa d'un bar de la plaça Independència. L'acusat, a qui no coneixien de res, es va acostar a la seva taula i, d'entrada, va dir algunes paraules en àrab a les noies.

El tribunal declara provat que, seguidament, l'acusat es va ajupir i es va col·locar a sota de la taula. A la sala de vistes, tant la víctima com la seva amiga van assegurar que ho va fer amb l'excusa d'agafar algun cigarret o una burilla de terra. "Va aprofitar el moment per, de manera sorpresiva, sent conscient que la menor tenia menys de 16 anys i amb l'ànim d'atemptar contra la seva llibertat sexual, tocar-li la zona íntima per sobre de la roba", relata la sentència.

En aquell moment, la menor i la seva amiga es van apartar i van cridar l'atenció tant d'una cambrera com d'una parella que passava per allà, que van acabar trucant al telèfon d'emergències 112. Segons van explicar els testimonis al judici, l'acusat va marxar de la plaça Independència. Les noies van poder facilitar una descripció del sospitós i una patrulla dels Mossos d'Esquadra el va localitzar i detenir al carrer de la Cort Reial poca estona després de rebre l'avís.

A l'hora de condemnar l'acusat, l'Audiència assenyala que la declaració de la víctima va ser "especialment convincent" i que, a més, està avalat per "suficients elements de corroboració", com la declaració de la seva amiga -que va veure directament el tocament-, el testimoni de la cambrera i el fet que els Mossos el detinguessin poca estona després "gràcies a les indicacions sobre la seva vestimenta, les característiques físiques i la descripció d'una cicatriu visible al seu rostres"" aportades pels testimonis i que la menor l'identifiqués en roda de reconeixement.

Per contra, remarca el tribunal, hi ha la declaració "erràtica" del processat que, en un primer moment, va "semblar" al judici que volia negar ser al lloc dels fets però finalment va dir que "pensava que les noies tenien 20-21 anys". Això hauria pogut suposar una pena inferior per al processat.

"No podem acceptar aquest al·legat", conclou la secció quarta que, tot i que apunta que és cert que condemnat i víctima "no es coneixien de res", l'aspecte físic de la víctima al judici, dos anys després des fets, exclou que el processat es pogués imaginar que era major d'edat. També assenyala que això va passar a les cinc de la tarda, no de matinada, i que les menors estaven prenent un cafè a la terrassa: "Aquestes circumstàncies fàctiques del fet, juntament amb l'aspecte de la víctima, ens permeten, sense vulnerar la presumpció d'innocència, considerar que l'acusat havia de saber que tenia menys de 16 anys".

La fiscalia demanava que el condemnessin per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys, aplicant-li el Codi Penal previ a la llei del 'només sí és sí'. La sala resol que ha la nova legislació és "més favorable" a l'acusat, perquè preveu rebaixar la pena en grau aplicant-li un subtipus atenuant per ser un "tocament fugaç" i que la mateixa víctima va descriure com "de tres segons".

Així, l'Audiència el condemna com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys de menor entitat i li imposa 1 any de presó i 2 de llibertat vigilada. El condemnat no es podrà acostar a menys de 200 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 3 anys i l'inhabiliten per treballar amb menors durant 4. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la menor amb 1.500 euros.