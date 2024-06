Els treballadors de Girona+Neta denuncien falta de personal i que amb el porta a porta la situació s'ha agreujat

Els treballadors de Girona+Neta alerten que des del canvi de contracte el setembre del 2022 pateixen una "precarietat creixent" que afecta el servei i "posa en risc el benestar de la plantilla". En un comunicat, la majoria del comitè d'empresa -Intersindical i CCOO- assegura que falten recursos i personal i acusa el govern municipal "d'inacció" perquè no ha fet cap dels canvis promesos. En aquest sentit, diuen que el servei té una plantilla "insuficient" per a una ciutat com Girona i que això s'ha "evidenciat" amb el porta a porta al barri de Montjuïc i Fontajau. "Mentre se li exigeix al ciutadà que separi adequadament la brossa, els treballadors i treballadores, en moltes ocasions, hem de recollir les fraccions que no toquen", afirmen.

De fet, a la valoració de la implantació del servei el govern municipal va assegurar que tot i que en feia un bon balanç, en "dies puntuals" l'empresa adjudicatària no havia completat el servei en alguns carrers i que això havia provocat que els cubells quedessin sense recollir. En relació a això, van anunciar que havien fet saber a l'empresa que era "imprescindible que la recollida fos completa".

Entre les principals queixes, el comitè assegura que l'externalització del servei efectuada fa dos anys ha "perjudicat greument" la plantilla de Girona+Neta i ha permès a l’empresa operadora, composta per FCC i Rubau (UTE Sanejament Girona), que "pugui actuar d’amagat de tots els treballadors de forma unilateral sense escoltar la plantilla ni vetllar per la millora de les condicions laborals".

Al comunicat, els treballadors asseguren que un estudi psicosocial fet a la plantilla constata que "el 80% de la plantilla està en contra de "les males formes" d’actuar dels càrrecs intermedis, qui són els encarregats de gestionar la consecució dels serveis i els recursos humans de l’empresa". "Els mateixos treballadors expliquen que es troben immersos en una situació en què "no se’ns proveeix de la formació adequada, on patim accidents laborals greus provocant baixes de companys per malalties psicològiques a causa de la manca de previsió en la contractació i de constant presència de personal eventual insuficientment 'format'", afegeixen.

Segons denuncien, en alguns casos s’han arribat a produir contractacions "en frau de llei". Una situació laboral que qualifiquen de "molt greu" que "també han fet saber internament i que ara es veuen amb l’obligació d’explicar després de no trobar solucions al respecte".

Des del comitè també alerten d'un augment dels contracte de "fixes discontinus", una contractació que titllen de "parany" i de "precarització de fons, dels treballadors". El personal considera que "per tal de garantir una feina digna i un servei de qualitat, les jornades han de ser al 100% i amb contractacions completes, amb totes les garanties que permetin desenvolupar una vida en condicions".

"Aquest personal recentment incorporat que ve de l’SMO (Servei Municipal d'Ocupació) amb necessitats, de vegades extremes, entraran en una roda molt perillosa pels nous sistemes de contractació que estan intentant implantar a Girona+Neta; fixos discontinus i jornades parcials", afirmen. Per això, es pregunten obertament: "Qui pot viure en aquestes condicions?" i "qui pot fer i donar un bon servei a Girona, en aquestes condicions? "Demanem solucions i que els treballadors i treballadores tinguin unes condicions dignes", afirmen.

En aquest sentit, lamenten que l'equip de govern no hagi complert el compromisos. "L'alcalde, Lluc Salellas, es va comprometre amb aquestes paraules; “accelerar la solució a les situacions que porten temps encallades", asseguren. Però afirmen que aquestes paraules no s'estan "traduint en fets".

Amb tot, els treballadors diuen que encara que el servei s'hagi externalitzat, l'ajuntament n'és "corresponsable". "Una plantilla maltractada en estrès continuat acabarà sent l'espurna de foc. Ara mateix tenim un servei que no s'està duent a terme, en les condicions adequades a la ciutat de Girona. Això no pot continuar igual amb l'Ajuntament mirant-s’ho de perfil", conclouen.