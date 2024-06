Girona descarta un sistema híbrid de contenidors a Montjuïc

Veïns del barri de Montjuïc de Girona mantenen el seu rebuig al sistema de recollida de residus porta a porta amb petits cubells que es deixen davant del portal. Insisteixen en què caldria un model híbrid on hi hagués també contenidors intel·ligents, el model que l’implantarà a la major part de la ciutat. Fonts de l'Ajuntament, però, han assegurat que estan analitzant, cas a cas, cada petició dels blocs de més de sis habitatges però afirma que, a Montjuïc, no implantarà el sistema híbrid. Recorden que el contracte amb l’empresa segellat l’any 2022 no contempla aquesta opció.

El president d’una comunitat de veïns amb 64 pisos, Ignasi Soberano, és un dels caps visibles del rebuig al porta a porta. Assegura que va reunir 550 firmes en contra del porta a porta i que estan en mans de l’Ajuntament i la Defensora de la Ciutadania. «Estem a favor de separar però no ens han demanat l’opinió de com fer-ho», explica, tot recordant que a Montjuïc ja se separava amb un percentatge prou elevat. «Ens estan obligant a utilitzar aquest sistema i deixen passar les setmanes perquè es pensen que ens en cansarem, però no serà així», insisteix.

Acumulacions i assenyalaments

Explica que en els punts amb grans edificis hi ha acumulacions de cubells. En el seu cas, com que cada dia se’n treuen dos, n’hi ha 128. En d’altres, s’arriba als 180 cubells. Però no és només per l’acumulació. Soberano assenyala que s’està assenyalant al veí que no posa els cubells. «És perillós perquè tothom pot saber que no són a casa, que són fora». Explica també que «els veïns poden veure residents amb problemes d’incontinència o que tenen la menstruació». Al·lega que també hi ha el cas dels cubells de paper on hi ha qui hi aboca dades bancàries o altres qüestions sensibles que poden quedar al descobert. A banda, assegura que hi ha múltiples incidències ja que la recollida ou dia oblida un carrer, un altre dia un altre o no passen a l’hora que toca.

Cubells en un carrer de Montjuïc. / Ignasi Soberano.

Fonts municipals han indicat que el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha estat al barri en diferents ocasions i que està examinant cas a cas quina és la millor solució i que «s’està acordant la millor opció amb cada comunitat» dins d’uns paràmetres, però, ara per ara, el sistema híbrid està descartat.

Deixen clar que si bé hi ha blocs de 64 ó 80 habitatges, els contenidors no es deixen tots acumulats sinó repartits en les diferents portes d’entrada ja que els veïns no tenen un sol accés.

Expliquen que, de cares al futur es mirarà per exemple si els cubells en lloc d’estar a terra en places d’aparcament es posen en ganxos, si es fan tancats de fusta o altres solucions, sempre cas a cas.

