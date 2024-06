Girona sanciona l’empresa que ha de fer els pisos socials a Can Gibert

L’Ajuntament de Girona ha obert expedient a l’empresa que ha d’aixecar els pisos de protecció oficial al barri de Can Gibert, Visoren SL, per haver entregat tots els papers per obtenir la llicència d’obres fora de termini. Aquesta «penalitat» està «tipificada com a greu», segons consta a l’ordre del dia del ple municipal que se celebrarà dilluns, i on s’ha d’aprovar la incoació de l’expedient. Per aquest motiu, se li aplicarà una multa del voltant de 5.000 euros, segons expliquen fonts municipals. Tanmateix, també detallen que la sanció és «purament procedimental» i que «no té impacte en el projecte».

En concret, l’edifici s’ha d’aixecar en un solar en els números 72-74 del carrer les Agudes, una via que limita els barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter. Tot això, fruit d’un pacte el 2019 entre Guanyem, llavors a l’oposició, i l’equip de govern (en aquell moment només Junts, tot i que més endavant s’hi afegiria ERC). El pacte en qüestió es va fer per aprovar els pressupostos de l’any 2020. En aquell moment, la regidora Cristina Andreu va afirmar que la «proposta estrella» d’aquella negociació va ser injectar 500.000 euros en matèria d’habitatge per l’habilitació d’aquests solars buits al carrer les Agudes.

Un projecte amb retard

El projecte, però, comença amb mal peu amb tota aquesta paperassa que va entregar fora de temps l’empresa adjudicatària. Tot i així, aquest no és l’únic retard que ha patit el projecte, que va sortir a licitació el gener de 2022 per valor de 6.035.015,92 euros i que, a hores d’ara, encara no s’ha començat.

I és que no va ser fins després d’un any, el gener de 2023, que es va acabar adjudicant la construcció dels habitatges en aquest terreny de 2.390,41 metres quadrats a Visoren SL. En part, perquè una altra empresa que es va presentar en el concurs públic, Rubau SA, va presentar recurs perquè considerava que la puntuació de la mesa de contractació no era correcta en determinats apartats.

Després, a finals de març de l’any passat, l’Ajuntament va firmar amb Visoren SL la cessió dels terrenys on s’ubicarà l’immoble amb l’objectiu de començar les actuacions de la promoció, construcció i gestió dels habitatges. La companyia té un màxim de tres anys per executar totes les tasques, després que se li atorgui la llicència d’obres. Per tant, tot sembla indicar que fins, com a mínim el 2027, els pisos no estaran disponibles.

Habitatges pels joves

Un cop construït, l’edifici constarà d’una cinquantena d’habitatges i d’un local, i tindrà una persona que s’ocuparà de la gestió del bloc. Per altra banda, els pisos aniran destinats a joves d’entre 18 i 34 anys, que faran servir l’immoble de forma habitual i permanent, tot i que només estaran disponibles en forma de lloguer.

Així, l’objectiu de la mesura és ajudar les persones joves a emancipar-se i que es puguin quedar a viure a Girona. De fet, la franja d’entre 18 i 34 anys és una de les que més dificultats té per accedir a un habitatge.

