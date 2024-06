L'acusat de matar un jove de Salt en una baralla a Pineda de Mar s'enfronta a 21 anys de presó

L'Audiència de Barcelona jutjarà el 17 de juny deu persones per una baralla a Pineda de Mar on va morir un jove de Salt el 2022. Les acusacions demanen 21 anys de presó al presumpte autor dels fets, que llavors tenia 18 anys, i a qui acusen d'apunyalar mortalment la víctima. El processat també està acusat de ferir dos joves durant la disputa. La resta d'acusats enfronten 1 any de presó com a coautors dels fets per participar en la baralla tumultuària.

Els fets van tenir lloc el 5 de maig de 2022, quan la víctima, que també tenia 18 anys, i set joves més, entre els quals un menor d'edat, van acudir a Pineda de Mar des de Salt per enfrontar-se a un grup de quatre nois amb qui la víctima havia tingut una baralla dos dies enrere. Segons expliquen les acusacions, el grup de la víctima anava armat amb una pistola elèctrica, que està qualificada d'arma prohibida, i amb una navalla amb cadena.

Un cop a Pineda, van trobar-se els quatre joves de Pineda, i altres nois que no han estat identificats i que duien pals de fusta i de ferro, pedres i ganivets. "Tots els acusats dels dos grups eren conscients que l'ús d'armes i instruments perillosos suposaven un risc per a la vida dels intervinents", assenyala l'escrit d'acusació.

L'acusat va apunyalar el tors de la víctima, seccionant l'artèria pulmonar i provocant-li la mort. El processat està en presó provisional des dels fets.

Un jurat popular serà l'encarregat de jutjar el crim, i haurà de determinar si els acusats són culpables o no. Llavors, el magistrat imposarà la condemna, o l'absolució segons el resultat del veredicte.