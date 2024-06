Roben vuit mòbils d'alta gamma en una nit en una discoteca de Girona i els Mossos arresten una banda de lladres

Els Mossos d'Esquadra han enxampat una banda de lladres que robava mòbils d'alta gamma en locals d'oci nocturn de Girona.

Concretament, els van arrestar per robar vuit telèfons d'alta gamma Iphone a clients d'una discoteca del centre de la ciutat en una sola nit.

Els arrestats estan acusats de delictes de furt i són tres homes d'entre 18 i 26 anys i dues dones de 27 i 30 anys. Tots els comptaven amb antecedents policials previs amb excepció d'un home de 26 anys.

Els fets es remunten al dia 2 de juny de matinada quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís del personal de seguretat privada de la discoteca que els indicava que havien patit diversos robatoris de mòbils durant la nit. Agents de la comissaria de Girona de paisà van anar fins al local i amb la descripció de dos individus que ja havien comès algun robatori la setmana anterior, van localitzar-los.

Van observar una dona feia tasques de vigilància i un home estava manipulant un mòbil. Els agents van apartar els dos presumptes lladres fins a una zona on els van poder identificar i escorcollar. Cap d'ells va poder acreditar ni va dir-los d'on havien tret el telèfon i a banda, van trobar a la bossa de la mà de la dona, una targeta de crèdit que era d'una altra persona. A banda, els policies van registrar la zona dels lavabos de la discoteca i van trobar-hi diverses fundes de mòbils. Per tot això, van quedar arrestats.

Seguiment amb resultat

A continuació, els policies van veure un tercer individu que els va semblar sospitós i que van poder determinar que feia la funció de transportar els productes robats fins a un vehicle on hi havia dues persones més.

Els Mossos li van fer un seguiment i van escorcollar el cotxe on van trobar que amagats solta la tela dels seients de darrere hi havia tres paquets embolicats amb paper d'alumini. A dins hi havia vuit telèfons mòbils sostrets a vuit víctimes que havien estat a la discoteca de Girona.

El paper d'alumini l'utilitzen, segons la policia, per evitar que es pugui captar el senyal de geocalització.

Davant de tots els fets, els agents van detenir aquests tres lladres més, que fan un total de cinc. Tots ells pels furts dels telèfons mòbils.

