Un Centre d'Educació Especial de Granada guanya el Premi Princesa de Girona - Escola

La Fundació Princesa de Girona ha anunciat avui el nom del centre reconegut amb el Premi Princesa de Girona Escola 2023 en el marc de l’acte “Jornada Educació 2024”, celebrat a la seva seu a Girona. Es tracta del Centre d'Educació Especial Puríssima Concepció, guardonat per «el seu lideratge al donar visibilitat a projectes inspiradors que ens portin a una vertadera escola inclusiva. Per ser un centre de referència en atenció a la diversitat, afrontant l'educació a través de la innovació i assumint el rol de mentorització per a altres centres, destacant el treball coordinat i compromès del seu equip directiu i professorat». Situat a Granada, acull alumnat amb necessitats educatives especials i posa el focus en el desenvolupament integral de la persona, indistintament de les seves limitacions. El jurat d’experts ha estat format per Pilar Bahamonde, directora del CEIP Gumersindo Azcárate (Premi Princesa de Girona Escola 2022), que ha exercit com a presidenta; Javier García, director de Programes de la Fundación Botín; Elena Díaz, responsable de Ciutadania Corporativa i Assumptes Públics de Samsung España; Cristina Gomis, directora de Responsabilitat Social Corporativa de Zurich España; José María Moncasi, director de la Fundación Vertex Bioenergy; Elena Martínez, degana de la Facultat d’Educació d’UNIR; María Victoria García, directora de Projectes i Relacions Externes de la Fundació Banc Sabadell, y Míriam Reyes, fundadora y directora d’Aprendices Visuales i d’Escuelas Visuales i Premio Princesa de Girona Social 2017.

La directora del centre guanyador, Inmaculada Garrido, s’ha mostrat molt agraïda de rebre aquest reconeixement i que s’hagi posat en valor l’educació especial.

Representants de la Fundació Princesa de Girona realitzaran una visita oficial al centre guanyador on entregaran el guardó, una escultura de l’artista Juan Zamora, Premi Princesa de Girona Art 2017, que representa un llibre obert realitzat en bronze amb pàtina de pissarra.

A més, el Premi Princesa de Girona Escola de l’Any està acompanyat d’un pla de formació i experiències en innovació educativa desenvolupat per la Fundació Princesa de Girona.

A l’acte també han estat presents els finalistes al Premi Princesa de Girona Escola 2023: CEIP Ramiro Soláns (Zaragoza), IESO Sierra la Mesta (Santa Amalia, Badajoz), IES Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón, Madrid) i Colegio Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula (Sevilla).

Durant l'acte, la Fundació ha anunciat l'obertura de la convocatòria per a la setena edició del Premi Princesa de Girona Escola de l’Any, que té l'objectiu de crear referents en educació transformadora i creativa per a la societat de l’avui i del demà. El Centro de Educación Especial Purísima Concepción se suma ara a aquesta comunitat de centres educatius singulars premiats per la Fundació, juntament amb el CEIP Gumersindo Azcárate (Lleó, Castella i Lleó), guardonat el 2022 per «la singularitat en l’ús humanístic de la tecnologia» i per la seva aposta per una «convivència diversa i enfocada a impactar positivament al seu entorn»; l’Institut d’Educació Secundaria Ramón y Cajal (Saragossa, Aragó) el 2021 per «promoure un model inclusiu i inspirador en una etapa educativa com és la secundaria i ser un referent en la integració en el món laboral de joves amb diversitat funcional»; l’any 2020 es va premiar el CRA Mestra Clara Torres (Tui, Galícia) per «ser un exemple de dinamització en entorns rurals, a través de la participació i implicació de les famílies i dels membres de la comunitat de la que formen part»; el 2019, es va reconèixer la feina d’Escuelas Profesionales Sagrada Familia de Écija – Fundación Peñaflor (Écija, Andalusia) per «viure i assumir, en totes les etapes educatives, la cultura emprenedora en les seves dimensions socials, empresarials, culturals i educatives, amb metodologies i projectes específics que postes per la innovació adaptada a la singularitat dels seus alumnes»; l’any 2018 es va guardonar al CEIP Andalucía (Fuengirola, Andalusia) «pel seu compromís amb la innovació docent i l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu».

Sobre el Centre guanyador

El C.D.P.E.E. Purísima Concepción és un centre d'Educació Especial amb Primària i formació per a la vida adulta. Atenen a alumnat amb necessitats educatives especials (diversitat funcional, cognitiva, física/motriu i de control/explosió emocional). Sota el lema “Soy capaz, soy protagonista”, el seu principal eix d'acció és el desenvolupament integral de la persona, independentment de les seves limitacions, empoderant-la des de les seves pròpies possibilitats i capacitat com a ciutadà de ple dret i com a part indispensable del seu grup social, escolar i familiar.

Amb l'objectiu de crear un impacte a la societat, el centre ha creat diversos projectes entre els que destaquen “eDUAvanza”, amb el que comparteix coneixements i experiències amb centres de tots els nivells per a convertir-los en inclusius des de diferents àrees com la formació, el desenvolupament de metodologies especialitzades, la investigació, la innovació, l’assessorament o la conscienciació; i “Te invito a conocerme”, a través del qual l’alumnat exerceix com a mentor d’alumnat de centres ordinaris, explicant-los quina és la seva manera d’aprendre, quins són els reptes del curs i com els superen per arribar al seu màxim. A més, ha dissenyat diverses aplicacions informàtiques dirigides a millorar aspectes com el desenvolupament de funcions executives bàsiques, el desenvolupament motor i sensorial, l'atenció, la memòria, el llenguatge, la lectura i el coneixement matemàtic.

Un acte dedicat a l’educació amb propòsit

L’acte “Jornada Educació 2024”, emmarcat dins del programa «Generació docents» de la Fundació Princesa de Girona, ha estat conduït per Sandra Camós, directora de Programes Educatius de la Fundació, i ha comptat amb la xerrada inspiradora del consultor estratègic, facilitador i speaker motivacional, Sergi Grimau, que ha parlat sobre el fet de deixar petjada com a professional.

A més, previ a la proclamació, s'ha celebrat la graduació d'una nova generació de docents del programa, que ha rebut el diploma de la mà de Salvador Tasqué, director general de la Fundació, Mamen Salcedo, membre de l’equip dinamitzador de «Generació docents» i directora d’Investigació i Projectes Educatius d’UpSocial, i Sandra Camós, que ha agraït el compromís i la implicació d’aquests joves docents.

L’esdeveniment ha tancat amb l’actuació musical d’Ariadna Nur, pedagoga terapèutica, participant de la quarta edició del programa de la Fundació, que ha interpretat una peça al violí.

El nou projecte de «Generació docents»

Aquest mes de juny, el programa «Generació docents» ha llançat un nou projecte formatiu, Pro(f)2e, les inscripcions del qual ja estan obertes per a tots els interessats. A través d’un aprenentatge actiu i experiencial, aquesta formació busca donar a docents graduats o a punt de graduar-se les eines i coneixements necessaris per a que puguin descobrir nous camins de desenvolupament professional per exercir com a docents des de l'excel·lència, el propòsit i la innovació. Així, un equip de professionals experts els acompanyaran i orientaran per a que puguin crear un pla personalitzat de projecció professional en educació docent.