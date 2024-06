Crema de fotos de la família reial a tocar de la Fundació Princesa de Girona

Una vintena de persones convocades per la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines va protestar aquest dijous al vespre per un acte que es feia a la seu de la Fundació Princesa de Girona. Els concentrats volien «denunciar que la monarquia s’amaga per evitar el rebuig popular».

Es van cremar fotografies d’alguns membres de la casa reial davant de la seu de l’entitat davant d’un fort dispositiu policial, tot i que no hi havia cap membre de la família reial.

En l’acte que es feia a la seu de la Fundació va anunciar el nom del centre reconegut amb el Premi Princesa de Girona Escola en l’acte celebrat a la seu gironina. Va recaure en el Centre d’Educació Especial Puríssima Concepció de Granada.

El jurat va valorar «el seu lideratge en donar visibilitat a projectes inspiradors que ens portin a una vertadera escola inclusiva».