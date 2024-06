El futur del solar de Montilivi es preveu tancar abans de l’estiu

L’Ajuntament de Girona assegura que encara busca un solar alternatiu al del carrer Puigsacalm, al barri de Montilivi, i on la Diputació preveu aixecar un edifici per usos administratius fruit d'un intercanvi entre les dues institucions. És un tema que és «una agonia», explica el president de l’Associació de Veïns, Ramon Ternero, després de tenir una altra trobada amb l’alcalde, Lluc Salellas, aquest dilluns. Ternero afirma que els va dir el tema no estava «tancat» i que la decisió final es coneixerà «abans de l’estiu». Tot i així, que es faci l’edifici o no a la parcel·la és decisió de la Diputació. El terreny permet la construcció d’equipaments.

De fet, fonts municipals confirmen que «el tema no està del tot tancat i segurament Diputació i Ajuntament ho tancarem abans d’aquest mes». També detallen que s’han mirat «totes les parcel·les municipals factibles» (els veïns en van fer un informe amb 26) i els ha fet «arribar a la Diputació». Així, és l’ens provincial qui «pot decidir si renuncia a la parcel·la queara té a Montilivi».

Tot arrenca amb la permuta entre Diputació i Ajuntament durant el mandat anterior (amb Junts i ERC a l’equip de govern). L’acord va acabar amb què l’Ajuntament es quedava l’edifici de l’antiga UNED i, aquest, cedia el solar del carrer Puigsacalm a la Diputació. El passat estiu, l’actual equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) va pactar amb l’ens provincial que el futur edifici tingui part d’ús veïnal i un aparcament soterrat, així com una àrea de jocs infantils que aniria a càrrec de la Diputació.

Ramon Ternero també detalla que l’associació ja «ha assumit» que la parcel·la és «per a equipaments», tot i que alguns veïns «encara no ho han fet». En els últims mesos han fet diferents accions en defensa del terreny com a zona verda, com una recollida de firmes (més de 600) o penjar cartells i adhesius per la ciutat. En tot cas, ara, l’Associació demanarà a la Diputació que si s’acaba aixecant l’edifici sigui «discret» i amb «poc impacte» i que es pugui deixar lliure una «part important de finca».

