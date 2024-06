No t'has inscrit a la sessió oberta del Fòrum Mediterrani? Encara hi ets a temps i és gratuït

L’Auditori Espai Caixa de la plaça Poeta Marquina de Girona serà l’escenari el pròxim dia 12 de juny d’una sessió oberta al públic del Consell de Girona del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que el grup Prensa Ibérica, editor de Diari de Girona, celebrarà els dies 26 i 27 de juny a València en col·laboració amb la Fundació La Caixa.

Les inscripcions són gratuïtes i les persones interessades poden inscriure’s a través d’aquest enllaç. La inscripció és totalment gratuïta i serveix per a reservar l'assistència.

La sessió s’estructurarà en dues ponències. Una anirà a càrrec del doctor Josep Calbó, expert reconegut en medi ambient, membre del Grup d’Experts en Canvi Climàtic a Catalunya, president del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya i director de la revista Tethys, revista de meteorologia i climatologia de la Mediterrània. Calbó explicarà com afectarà a la salut, l’educació, els fluxos migratoris i a l’accés a l’habitatge el canvi climàtic. Aquesta temàtica ha estat prèviament tractada al Consell «Igualtat d’oportunitats per a totes les persones» que es debat a Girona.

La segona ponència la protagonitzarà Francesc Torralba, filòsof i Catedràtic d’Ètica a la Universitat Ramon Llull, alterna la seva activitat docent amb l’ofici d’escriure, i divulgar el seu pensament i col·labora en diferents mitjans de comunicació. En aquest cas, Torralba analitzarà com la intel·ligència artificial influirà sobre aquests mateixos eixos: salut, educació, fluxos migratoris i accés a l’habitatge.

Posteriorment, els membres del consell faran una petita intervenció i, a partir d’aquí s’obrirà un debat entre ells i els ponents. Aquest debat servirà per enriquir les propostes i el treball que s’ha estat fent els darrers mesos al consell de Girona sobre les persones i el Mediterrani. Aquest debat estarà moderat per Jordi Bosch presideix Endemol Shine Iberia, exsecretari de RTVE i exdirector de Diari de Girona.

D'esquerra a dreta, Francesc Torralba, Josep Calbó i Jordi Bosch. / DdG

La sessió s’iniciarà a 2/4 de 6 de la tarda amb l’obertura de portes i, a les 6, començarà l’acte amb la benvinguda. A la fila zero hi haurà la presència dels membres del Consell Mediterrani de Girona integrat per: la directora de l’escola Les Alzines de Girona, Esther Latre; la directora general de la Fundació Eurofirms, Maria Jordà; Mireia López, d’Eurofirms; el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i coordinador de l’àmbit social de San Juan de Dios España, Salvador Maneu; el director de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas; el responsable de Frater, Joan Vicenç Cordonet; el director de la Fundació Autisme Mas Casadevall, Pep Mendoza; la inspectora d’Educació, directora dels Serveis Territorials d’Economia i Hisenda a Girona i exdirectora d’institut, Raquel Robert; el metge i exdegà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San i el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó. El Consell està presidit per Josep Callol, director de Diari de Girona i comissariat per Manuel Rullo, Director Centre Fundació la Caixa a Girona. S’espera que la sessió s’acabi al voltant de les 8 del vespre amb una foto de família.

L’objectiu d’aquest gran espai de debat com és el Fòrum Mediterrani, és impulsar el desenvolupament d’aquesta àrea peninsular, amb una visió que traspassi fronteres, integral, vertebradora de territori, i que promogui el progrés sostenible, socialment just i influent en aquells projectes que tinguin un impacte en la vida de les persones i el planeta. Un dels consells de debat estarà liderat des de les comarques gironines i s’especialitza en les persones i per aquesta raó s’han estructurat quatre temes transversals com són l’accés a la salut, l’educació i l’habitatge i els fluxos migratoris, que serviran també com a fil conductor de les dues ponències i del debat posterior a l’acte de l’Espai Caixa.

Aquesta iniciativa compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, la Junta d’Andalusia, el Govern de les Balears i el de la Regió de Múrcia. A més, té com a principals patrocinadors Repsol, Naturgy, Endesa, Cepsa i CaixaBank. I també té la col·laboració de Statkraft, Mercadona, Boluda, Port de València, Sando, Porcelanosa, Simetria, Abertis, Ocean Ecoestructures, Consell de Mallorca i Consell d’Eivissa.