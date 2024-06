Un camió arrenca una branca de grans dimensions d'un arbre de la Devesa

Un camió que participava en el muntatge de la fira Tocs de Vi de l’Empordà ha arrencat, aquest matí, una branca de grans dimensions dels Jardins de la Devesa. Fonts municipals han explicat que degut a la irregularitat del terreny, la caixa del camió s'ha balancejat i ha trencat la branca, sense causar ferits.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat tècnics de Promoció Econòmica i d’Acció Climàtica i agents de la Policia Municipal, després d’un avís de l’organització, segons l’Ajuntament.

Fonts municipals detallen, a més, que el vehicle seguia la ruta marcada per fer la càrrega i descàrrega d’acord amb el plànol de seguretat de la Policia i que el recinte de la fira està tancat amb blocs de ciment.

Des de l’associació Amics de la Devesa però, s'han posat les mans al cap.

El seu president, Joan Vila, ha mostrat la seva «indignació» perquè no hi hagués cap mesura de vigilància i ha dit que el fet és «preocupant» perquè a la zona sovint hi ha mainada jugant pel parc i podria haver causat «un accident greu».

La Devesa, és un Bé Cultural d'Interés Nacional (BCIN).